Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«De Standaard»: Getreideabkommen führt nicht zu Waffenstillstand

BRÜSSEL: Zum Auslaufen des ersten Getreideschiffs aus dem Hafen von Odessa meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Wladimir Putin und sein reisendes Sprachrohr Sergej Lawrow werden zweifellos behaupten, dass dank ihnen eine massive Hungerkrise vermieden wird. Kurzum: Wir dürfen uns auf die x-te Ladung von Lügen einstellen, die unter anderem verschleiern sollen, dass Russland tatsächlich nichts weiter übrig blieb, als Getreidelieferungen aus der Ukraine durchzulassen. Denn auch den mit ihm befreundeten Diktatoren in Ländern wie Syrien, dem Sudan, Mali und der Zentralafrikanischen Republik wäre mit Nahrungsmittelunruhen nicht gedient. (...)

Insofern ist es müßig zu glauben, dass der Erfolg des Getreideabkommens ein erster Schritt zu neuen Verhandlungen ist, die eventuell zu einem Waffenstillstand oder zum Auftakt für ein Friedensabkommen führen könnten. Alles deutet darauf hin, dass Putin bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, um die Ukraine in die Knie zu zwingen: die Misshandlung von Kriegsgefangenen, der Einsatz von sexueller Gewalt als Kriegswaffe und der Einsatz von Streubomben auf zivile Ziele, wie unser Korrespondent in Charkiw mit eigenen Augen sehen konnte. Das Putin-Regime denkt nur an den rohen Krieg, alles andere ist Illusion.»

«de Volkskrant»: Getreidetransporte sind kein Vorbote für Frieden

AMSTERDAM: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat ein Schiff mit Getreide an Bord die Ukraine verlassen. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Die Hoffnung ist, dass die Wiederaufnahme der Lieferungen zu einem Rückgang der Getreidepreise auf dem Weltmarkt führen wird. Die waren nach Beginn der russischen Invasion in die Höhe geschossen, wenngleich sie in letzter Zeit wieder etwas gesunken sind. Dass das erste Getreideschiff in den Libanon fährt, hat Symbolcharakter: Die Getreideknappheit hatte dort zu besonders hohen Preisen geführt.

Auch wenn der Transport ein Hoffnungsschimmer inmitten des monatelangen Krieges ist, scheint die (unter Flagge des westafrikanischen Staates Sierra Leone fahrende) «Razoni» kein Vorbote eines Friedensabkommens oder eines Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine zu sein. Kremlchef Wladimir Putin ist fest entschlossen, den Krieg fortzusetzen, damit er große Teile der Ukraine für Russland annektieren kann.»

«The Times»: Putin gibt seine Kriegsziele nicht auf

LONDON: Zum Auslaufen des ersten Getreide-Schiffs aus dem Hafen von Odessa meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Putin erlaubt, dass ein Rinnsal von Weizen und Mais die ukrainischen Häfen verlässt und setzt dabei zynisch darauf, dass er als Retter des globalen Südens angesehen wird. Zugleich rechnet er damit, dass die Sanktionen gegen russische Düngemittelausfuhren gelockert werden und dass die Ukraine gezwungen sein wird, ihr Netz von Seeminen an ihrer Küste offenzulegen, die Russland von Angriffen mit Amphibienfahrzeugen abschrecken sollen. (...)

Die Türkei profitiert davon, dass sie sich als diplomatischer Vermittler und einflussreicher Staat am Schwarzen Meer präsentiert. Die Ukraine kann den Zusammenbruch ihres Agrarsektors verhindern, Einnahmen erzielen und westliche Unterstützung gewinnen, falls Russland versuchen sollte, die Kontrolle über die Häfen zu übernehmen. Großbritannien hat diese von den jeweiligen Interessen geleitete Diplomatie unterstützt. Aber es wäre leichtsinnig, darauf zu setzen, dass Putin nun seine Kriegsziele überdenkt.»