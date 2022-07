Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«The Times»: Der Westen sollte Interesse an Myanmar nicht verlieren

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Dienstag die Herrschaft der Militärjunta in Myanmar:

«Das Militärregime versprach Ordnung, als es im Februar vergangenen Jahres an die Macht kam, aber es hat dem Land nur Dunkelheit gebracht. 14.847 Menschen wurden verhaftet und mehr als 2100 wurden bei Militäroperationen getötet. (...) Inzwischen leidet das ganze Land. Die Wirtschaft ist ins Straucheln geraten, die Impfquoten gegen das Coronavirus sind erschreckend niedrig, und der Schlüssel zu diesem Gefängnis scheint weggeworfen worden zu sein.

Aber der Westen sollte das Interesse an Myanmar nicht verlieren. Mit dem Regime kann man nicht ernsthaft verhandeln, denn die Generäle würden westliche Hilfe, die über Regierungskanäle geleistet wird, einfach einsacken und als Erfolg für sich verbuchen. Es gibt jedoch lokale zivilgesellschaftliche Gruppen, die wissen, wie die Hilfe am besten verteilt werden kann. Es gibt Gefangene und ihre tapferen Anwälte, denen geholfen werden kann. Es gibt immer noch einen Geist des Widerstands. Lasst ihn gedeihen.»

«Dagens Nyheter»: Verhandlungen mit Putin sind nichts wert

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert die Vereinbarung über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide und den russischen Angriff auf die Hafenstadt Odessa kurz danach:

«Die Tinte auf dem Abkommen war kaum getrocknet, ehe russische Marschflugkörper in Odessa einschlugen. Das, was UN-Generalsekretär António Guterres eine «Einigung für die Welt» nannte, erwies sich als nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben wurde.

Eine freie Durchfahrt für ukrainisches Getreide hätte Tausende Menschen in Afrika und im Nahen Osten vor der Hungersnot retten können. Wir sollten nicht verwundert sein: sowohl in Syrien als auch in der Ukraine hat Russland Vereinbarungen und Waffenruhen für kurzfristige strategische Gewinne ausgenutzt.

Der Angriff vom Samstag muss deshalb der Sargnagel für die «Wir müssen mit Russland sprechen»-Doktrin sein. Putin pfeift ganz einfach auf getroffene Vereinbarungen. Nicht einmal der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan konnte ihn dazu bringen, seine Versprechen einzuhalten.»

«Wall Street Journal»: Berlins Geparden im Schildkröten-Tempo

NEW YORK: Fünf Monate nach dem russischen Angriff hat die Ukraine die ersten Flugabwehrpanzer des Typs Gepard aus Deutschland erhalten. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Dienstag:

«Was für eine Schande für den deutschen Kanzler Olaf Scholz auf der Weltbühne, und was für eine politische Blamage zu Hause. Selbst Berlins Ankündigung dieser Militärhilfe kam zwei Monate nach Wladimir Putins Invasion in die Ukraine. Die Hauptstrategie von Herrn Scholz, wenn es eine ist, bestand darin, die Panzer und andere schwere Waffen hinauszuzögern, vermutlich in der Hoffnung, dass eine Verhandlungslösung sie irgendwann überflüssig machen würde. (...)

Die erste Reaktion von Herrn Scholz auf die Ukraine-Invasion war genau richtig. Im Februar sagte er, Europa werde bedroht und Deutschland müsse aufrüsten, um seinen Verbündeten zu helfen und Wladimir Putin abzuschrecken. Aber es ist schwer, diese erklärte Entschlossenheit von seiner Zaghaftigkeit bezüglich militärischer Hilfe für die Ukraine zu trennen. Die Verbündeten und der Kreml beobachten Berlins Vorgehen genau, und es würde Herrn Scholz' Glaubwürdigkeit helfen, wenn die nächste Ladung Geparden sich weniger wie Schildkröten bewegen würde.»

«La Vanguardia»: Reicht die Bitte um Vergebung des Papstes aus?

MADRID: Zur Bitte um Vergebung von Papst Franziskus für das Leid von Ureinwohnern in Kanada in katholischen Internaten schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Dienstag:

«Bislang hatte sich der Vatikan gegen eine päpstliche Entschuldigung gewehrt. Benedikt XVI. hatte dies trotz aller Bitten indigener Führer nicht getan. Es war Franziskus, der trotz seiner gesundheitlichen Probleme und seiner eingeschränkten Mobilität jetzt nach Kanada gereist ist, um diesen Akt der Reue zu vollziehen (...)

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob der gute Wille und die Reue des Papstes für die indigenen Gemeinschaften ausreichen, die neben Worten der Vergebung auch Zugang zu den kirchlichen Archiven fordern, um das Schicksal jener Kinder zu erfahren, die in Internate geschickt wurden und nie nach Hause zurückgekehrt sind.»

«Corriere della Sera»: Putin und der Wahlkampf in Italien

MAILAND: Zu den vorgezogenen Parlamentswahlen in Italien Ende September und der Haltung der italienischen Parteien zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin schreibt die Mailänder Tageszeitung «Corriere della Sera» am Dienstag:

«Im italienischen Wahlkampf gibt es einen steinernen Gast, Wladimir Putin. Ganz sicher ist er jenen willkommen, die den Politiker abgesägt haben, der als sein unbeugsamer Gegner galt (Premierminister Mario Draghi) und der wegen seines persönlichen Prestiges sehr einflussreich im westlichen Lager war. Putin erwartet sich wahrscheinlich von den italienischen Wahlen eines von zwei Ergebnissen: Entweder ein als Folge der Wahl instabiles Italien oder einen Sieg des Lagers, in dem die ihm freundlich oder zumindest nicht feindlich gesinnten Parteien Gewicht und Verantwortung haben. Beide Wahlausgänge wären für Russland bequem.»

«NZZ»: Militärjunta in Myanmar terrorisiert das Volk

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Vollstreckung der Todesurteile gegen vier Dissidenten in Myanmar:

«Der Vorwurf: «Terrorismus». Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen. Denn mittlerweile ist glasklar, wer das Volk terrorisiert - die Junta selber. Es gibt genau einen Grund dafür, warum sie nach Jahrzehnten erstmals wieder Todesurteile vollstreckt: Sie will die Bevölkerung, die sich immer noch großmehrheitlich gegen die Militärherrschaft stellt, einschüchtern und verängstigen. Die Terrormethoden der Junta sind vielfältig: Sie lässt scharf auf unbewaffnete Demonstranten schießen, bombardiert Dörfer voller Zivilisten, kerkert Tausende von Andersdenkenden ein - und exekutiert nun eben auch Gefangene unter fadenscheinigen Vorwänden.»