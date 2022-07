Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.07.22 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

«El Periódico»: Beim Klimanotstand geht's ums nackte Überleben

MADRID: Zur Hitzewelle und den unzähligen Waldbränden, die schon seit Tagen in Europa wüten, schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Dienstag:

«Der Klimanotstand ist schon lange nicht mehr Zukunftsmusik oder ein Problem nur für die kommenden Generationen. Er ist Realität und längst bei uns angekommen. Er beeinflusst unseren unmittelbaren Lebensraum, hat das ganze europäische Festland und auch die britischen Inseln erfasst, hinterlässt deutliche Spuren im fragilen Ökosystem des Mittelmeers und hat, mit unterschiedlichen Auswirkungen, viele andere Teile der Welt im Griff.

Die Verschärfung von Wetterextremen hat nicht nur die Folgen, die wir jetzt gerade erleben, sondern verursacht zahlreiche weitere Probleme wie Wüstenbildung, ständige Trockenheit, Verlust der biologischen Vielfalt, Umweltmigrationen, Anstieg des Meeresspiegels und katastrophale Überschwemmungen. Es gibt aber nicht nur klimabezogene, sondern auch schwerwiegende wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. (...) Und wenn wir nicht dringend handeln, werden die Auswirkungen noch viel schlimmer sein als die sengenden Temperaturen und die Brände, unter denen wir dieser Tage leiden (...) In dieser globalen Krise müssen wir handeln, weil es einfach ums nackte Überleben geht.»

«Neatkariga Rita Avize»: Der Westen muss standfest bleiben

RIGA: Die lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» meint am Dienstag zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine:

«Der Westen wird in eine ziemlich heikle Situation gebracht, die auch (Russlands Präsident Wladimir) Putin ausspielt. Der Westen kann und will nicht verhehlen, dass er sich auf keinen echten «Wertekrieg» mit Russland einlassen will. Begrenzte Waffenlieferungen an die Ukraine, finanzielle Hilfen und wirtschaftlicher Druck auf Russland sind das Höchste, zu was er bereit sind, und sogar das mit zusammengebissenen Zähnen. Inflation, hohe Kraftstoffpreise und die Gefahr einer Rezession sind die unangenehmen Dinge, die mehr als eine westliche Regierung in die Bedeutungslosigkeit stürzen können. (...)

Die Möglichkeit, dass dieser Krieg in einer Art Pattsituation beendet werden könnte, erscheint vielen im Westen als verlockende, doch historisch unmögliche Aussicht. Früher oder später muss es eine Lösung geben. Eine endgültige, keine vorübergehende Lösung für ein paar Jahre. Höchstwahrscheinlich muss diese Lösung mit der Niederlage Russlands enden. Denn objektiv gesehen ist der Westen klar stärker.

Es gibt nur eine Option, bei der der Westen verliert und Putin gewinnt. Wenn sich der Westen wirklich als so feige und machtlos herausstellen sollte wie Putin, (der russische Sicherheitsratschef Nikola) Patruschew und die gesamte russische Propagandamaschine sich ihn in ihren Fantasien ausmalen.»

«La Repubblica»: Höhere Zinsen keine guten Nachrichten für Italien

ROM: Zu den Sorgen um die Inflation in der EU schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Insgesamt kommt gerade zu den durch den Krieg in der Ukraine verursachten Unsicherheiten ein wachsendes Risiko dazu, das mit dem schwierigen Übergang von der Politik des leichten Geldes und der Nullzins-Politik des letzten Jahrzehnts hin zu einer Politik der höheren Zinsen verbunden ist. Das sind keine guten Nachrichten für den italienischen Staat, auch wenn die Inflation unseren öffentlichen Finanzen gerade ziemlich hilft, indem sie den realen Wert der im Umlauf befindlichen Schulden aushöhlt.

Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass die energischeren Bemühungen der Fed, die Inflation zu bremsen, eine Rezession in den Vereinigten Staaten und eine Schuldenkrise im Rest der Welt verursachen, so wie es vor vierzig Jahren der Fall war, nämlich der Zeit, als die amerikanische Inflation auf dem aktuellen Niveau war.»

«Denik»: Schritt hin zu einem Europa ohne Kriege

PRAG: Zur Beilegung des Streits zwischen Bulgarien und Nordmazedonien, der lange Zeit den Prozess für EU-Beitrittsverhandlungen mit letzterem Land blockiert hatte, schreibt die Zeitung «Denik» aus Tschechien am Dienstag:

«Die zurückliegende französische EU-Ratspräsidentschaft hatte am Ende noch einen einigermaßen annehmbaren Kompromiss zwischen den bulgarischen Forderungen und den nordmazedonischen Ansichten gefunden. Mit zusammengebissenen Zähnen hat diesem nun auch das nordmazedonische Parlament zugestimmt. Unter der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft wird Nordmazedonien mit Beitrittsverhandlungen beginnen dürfen. Dabei gesellt sich Albanien hinzu. Der Weg beider Länder in die Europäische Union, der unter anderem eine Wiederholung des Albanischen Aufstands in Mazedonien von 2001 verhindern soll, kann endlich tatsächlich beginnen. Dies ist auch ein Schritt hin zu einem Europa ohne Kriege.»

«Aftenposten»: Die Krise, die Italien nicht verdient hat

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert die Regierungskrise in Italien:

«Italien sind Regierungskrisen nicht gerade fremd. Die, die jetzt entstanden ist, ist dennoch ungewöhnlich. Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, wurde im Februar 2021 Ministerpräsident, als Technokrat, der eine Krise lösen soll. Draghi hat Italien durch eine - verhältnismäßig - gute Periode geführt. Nun will er zurücktreten, bekommt dafür vom Präsidenten Sergio Mattarella aber nicht die Erlaubnis. Stattdessen will der Präsident, dass der Regierungschef mit der Nationalversammlung spricht und prüft, ob es eine Grundlage für das weitere Regieren gibt. Kann sich die Lage für Draghi lösen? Oder muss die Parlamentswahl, die spätestens am 1. Juni 2023 abgehalten werden soll, bereits im September kommen? Das ist schwer einzuschätzen.»

«de Volkskrant»: Klimawandel könnte noch gebremst werden

AMSTERDAM: Zu den Extremtemperaturen in weiten Teilen der Welt meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Natürlich gibt es immer noch hartnäckige Skeptiker, die jeden Fall von extremem Wetter als isoliertes Vorkommnis abtun. Doch die Statistik ist gnadenlos. Die mittleren Temperaturen steigen, extrem hohe Temperaturen kommen öfter vor, Stürme und Regenfälle werden heftiger. (...)

Sommer wie dieser werden eher zur Regel, als dass sie Ausnahmen bleiben. Freilich wäre es möglich, noch schlimmere Entwicklungen abzuwenden, indem der CO2-Ausstoß drastisch verringert und bis 2050 auf nahezu null gebracht wird. Ob das gelingen wird, ist jedoch fraglich - insbesondere seit es so aussieht, als ob es in den USA - dem wichtigsten Erzeuger von Treibhausgasen - einem einzigen Senator, der sich für fossile Energieträger einsetzt, gelingen könnte, die Klimapolitik der Regierung auszuhebeln.»

«The Times»: Erdogan macht Geschäfte mit Gegnern des Westens

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Dienstag das Treffen von Kremlchef Wladimir Putin und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan mit Irans Präsident Ebrahim Raisi:

«Es wird als Versuch ausgegeben, einige der besorgniserregendsten Probleme der Zeit zu lösen, darunter die Hungersnot im globalen Süden und die galoppierende Energiekrise, doch in Wirklichkeit geht es darum, jegliche Bemühungen der USA zu stören, im Nahen Osten Einfluss auszuüben. (...)

Russland, der Iran und die Türkei sind nicht nur Rivalen, sondern auch regionale Mächte mit sich überschneidenden Interessen. Der türkische Präsident Erdogan hat seine eigene Agenda. Er braucht die Zustimmung Russlands und des Irans, um gegen kurdische Milizen in Nordsyrien vorgehen zu können. Er verhandelt auch intensiv mit Moskau darüber, wie das blockierte ukrainische Getreide aus der Kampfzone in die vielen Länder im Nahen Osten und in Afrika gebracht werden kann, die dringend auf die Lieferungen angewiesen sind. Vielen in der Nato mag es unangenehm sein, dass ein Mitglied des Bündnisses mit zwei offensichtlichen Gegnern der westlichen Ordnung Geschäfte macht. Das ist jedoch die Art und Weise, wie Geopolitik heute gespielt wird. Es ist ein gefährliches Spiel.»

«Nepszava»: Russlands Krieg bringt in Deutschland die Kohle zurück

BUDAPEST: Über die Folgen der reduzierten russischen Gaslieferungen an Deutschland schreibt die linke Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Wie sehr der Krieg (in der Ukraine) alles auf den Kopf stellt, zeigt auch die geplante Wiederinbetriebnahme der deutschen Kohlekraftwerke. Hätte jemand vor ein oder zwei Jahren behauptet, dass ein Robert Habeck - damals Kovorsitzender der Grünen, heute Wirtschaftsminister - diese Maßnahme unterstützen würde, hätte man an seinen geistigen Fähigkeiten gezweifelt. Doch Deutschland ist jetzt in einer Zwangslage. (...) Eine schwere Rezession droht, wegen des Gasmangels könnten Zehntausende oder sogar Hunderttausende ihren Job verlieren. (...) Die öffentliche Meinung in Deutschland reagierte mit Verständnis auf die Kohle-Entscheidung. Denn in der gegenwärtigen Notlage ist die Energieversorgung wichtiger als der Umweltschutz.»

«Tages-Anzeiger»: Abhängigkeit bei Windkraft soll vermieden werden

ZÜRICH: Zu den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für den Ausbau der Windkraft schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Trotz großer Ausbaupläne in vielen Ländern stecken die europäischen Windkraftkonzerne derzeit in einer schweren Krise. Chinesische Billiganbieter setzen ihnen zu, in den letzten zehn Jahren gingen allein in Deutschland 60.000 Jobs verloren. (...) Beim Ausbau der Windkraft will man deswegen nun tunlichst vermeiden, was bei der Solarindustrie in den 2000er-Jahren passiert ist: dass staatlich geförderte chinesische Firmen die europäische Konkurrenz mit Kampfpreisen aus dem Markt drängen.

Das ist nicht nur eine ökonomische Frage. Laut Fachleuten brächten zum Beispiel milliardenteure chinesische Konverterstationen in der Nord- oder Ostsee erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich: Der Windstrom ließe sich bei diesen gigantischen «Trafos» nämlich nicht nur aus China überwachen, sondern im Konfliktfall auch gezielt überlasten oder abschalten. Dann hätte man, so die Warnung, am Ende eine Abhängigkeit durch eine andere ersetzt. Der Wiederaufbau einheimischer Kapazitäten benötigt aber Zeit. Und die hat Habeck eher nicht.»