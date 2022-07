Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.07.22 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«The Times»: Angst vor Gasmangel ist gute Nachricht für die AfD

LONDON: Zur Vorbereitung auf Engpässe bei der Gasversorgung in Deutschland schreibt die britische Zeitung «The Times» am Dienstag:

«Bislang hat die Regierung von Olaf Scholz versucht, die Bevölkerung durch Überzeugungsarbeit zu einem geringeren Energieverbrauch zu bewegen, anstatt mit Rationierungen zu drohen. Diese würden theoretisch vor allem die Unternehmen treffen. Jedoch könnte eine typische vierköpfige Familie mit einem Anstieg ihrer jährlichen Energierechnung um mehr als 2.000 Euro konfrontiert werden, wenn die Versorger ihre Kosten weitergeben dürfen.

Verbrauchergruppen haben davor gewarnt, dass ein Viertel der Bevölkerung in die Energiearmut abrutschen könnte, weil sie es sich nicht mehr leisten können, ihre Häuser zu heizen oder mit Strom zu versorgen. Politiker haben bereits die Möglichkeit erörtert, beheizte Stadthallen zur Verfügung zu stellen, damit sich notleidende Einwohner im Winter warm halten können. All das sind gute Nachrichten für die rechtspopulistische AfD, die versucht, ihre schwächelnden Wahlchancen zu verbessern, indem sie die Krise für sich nutzt.»

«De Standaard»: Deutschlands Russland-Politik war naiv

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Dienstag die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Gaslieferungen:

«Es dämmert Deutschland, dass die Gaszufuhr aus Russland sehr schnell zu einem Problem werden kann. Die Einstimmung der der Bevölkerung auf drastische Maßnahmen zur Bewältigung eines eisigen Winters ist - ungeachtet der bevorstehenden Hitzewelle im Sommer - bereits in vollem Gange. Dabei gibt es keine Tabus. (...)

Deutschland muss mit sich selbst ins Reine kommen, nachdem jahrzehntelang gute nachbarschaftliche Beziehungen zu Russland fast ein politisches Dogma waren. Seit dem Angriff auf die Ukraine hat sich diese fundamentale politische Richtungsentscheidung als grenzenlos naiv erwiesen und zur größten Herausforderung für das Land seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Selbst die deutsche Wiedervereinigung, die sicherlich nicht reibungslos verlaufen ist und die starke Wirtschaft der Bundesrepublik jahrelang belastet hat, wird hiervon vielleicht in den Schatten gestellt. Heute ist die Ausgangslage für Deutschland erneut miserabel. Aber der Wille, der Realität ins Auge zu sehen, wächst.»

«WSJ»: Deutschland wiederholt seinen Fehler bei Energiepolitik

NEW YORK: Zur Energiepolitik Deutschlands schreibt die US-Zeitung «Wall Street Journal»:

«Europas Klimabesessenheit hat zu einer Energiekrise geführt, und wer hätte gedacht, dass die Deutschen sich dazu entscheiden würden, diese Krise zu verschlimmern. Das geschah am vergangenen Donnerstag, als der Bundestag dafür stimmte, die verbleibenden Kernkraftwerke des Landes bis zum Ende des Jahres abzuschalten. Die Abgeordneten, vor allem die Sozialdemokraten und die Grünen in der Regierungskoalition, lehnten eine Verlängerung der Laufzeiten von drei Atomreaktoren ab. (...) Berlin erkennt mit Verspätung, dass die Abhängigkeit von den eigenen unzuverlässigen erneuerbaren Energien und von Russland bei den fossilen Brennstoffen eine strategische Schwachstelle darstellt. (...)

Da weniger Gas zur Verfügung steht, die erneuerbaren Energien weniger zuverlässig sind und die Kernkraft unerwünscht bleibt, bleibt nur die Kohle. Dieselben für Umweltschutz einstehenden Abgeordneten, die Atomenergie ablehnten, gaben vergangene Woche ihren Segen zum Ausbau der Kohleverstromung. (...)

Die große Lehre aus der diesjährigen Energiekrise ist, dass die Anfälligkeiten Europas eine bewusste Entscheidung waren und keine unausweichliche Fügung. Anstatt aus diesem Fehler zu lernen, haben die deutschen Politiker beschlossen, ihn zu wiederholen.»

«Dagens Nyheter»: Müssen uns auf Krise im Winter vorbereiten

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert die Gaskrise im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine:

«In Deutschland bereitet man sich auf einen harten Winter vor. Nicht weil es draußen ungewöhnlich kalt werden wird, sondern weil es notwendig werden kann, die Thermostate ordentlich herunterzudrehen. Fast die Hälfte der Haushalte im Land wird mit Erdgas beheizt, und in Städten wie Hamburg warnen Politiker davor, dass warmes Wasser vielleicht nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verfügung stehen wird. Den deutschen Gasknall wird man auch in Schweden spüren. Nach den Abschaltungen von Atomreaktoren in Oskarshamn und Ringhals in den vergangenen Jahren werden die Strompreise in Südschweden immer mehr von den Preisen unter anderem in Deutschland beeinflusst. Und weil der Strompreis vom teuersten Energieträger - Erdgas - bestimmt wird, dürfte es eine Wiederholung des Preisschocks vom vergangenen Winter geben - nur schlimmer.»

«El Periódico»: EU muss entschlossen und solidarisch sein

Madrid (dpa)- Zur Abschaltung der Ostseepipeline Nord Stream 1 für Wartungsarbeiten und der Befürchtung, Russland könne anschließend den Gashahn nicht wieder aufdrehen, schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Dienstag:

«Angesichts der Befürchtung, (Kremlchef Wladimir) Putin könne Nord Stream als Kriegswaffe einsetzen, muss die EU eine gemeinsame Politik verfolgen, die besser koordiniert sein muss als je zuvor. Heute muss man sich mehr denn je darüber im Klaren sein, dass es keine nationalen Antworten gibt, egal wie sehr sich Machthaber wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban dafür aussprechen.

Wir alle wissen, dass es kurzfristig keine idealen Lösungen gibt, nachdem die jahrzehntelange Abhängigkeit von russischem Gas einige EU-Länder in eine äußerst prekäre Lage gebracht hat. Mittel- und langfristig liegt die Lösung in der Diversifizierung und in der Beschleunigung der Energiewende. Kurzfristig ist der Handlungsspielraum kleiner, aber er ist vorhanden. Es sind allerdings Entschlossenheit, Fantasie und auch Solidarität nötig.»

«La Repubblica»: EU ist beim Gasnotstand gelähmt

ROM: Zur Reaktion Europas auf die Drosselung der russischen Gaslieferungen schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Dienstag:

«Zu oft findet man für die europäische Behäbigkeit eine Art der Rechtfertigung: Die Union ist so, eins nach dem anderen. Aber dabei handelt es sich um Worte, die das europäische Projekt in Wirklichkeit erniedrigen statt es zu verteidigen. Und genau das passiert gerade beim Energienotstand oder besser gesagt beim Gasnotstand. Die EU erscheint wie gelähmt, versunken in einen vor allem von Mitgliedsstaaten überschwemmten Sumpf. Sicherlich von Deutschland, und vielen der sogenannten Frugalen.

So kehrt man im Angesicht einer außergewöhnlichen Phase zu den üblichen Instrumenten und Antworten zurück. Besonnenheit wird zu Untätigkeit, Geduld wird zur Unvernunft. Ergebnis: Die europäische Größe wird reduziert und ihr Potenzial ignoriert. Doch Europa sollte jetzt - wie bei Corona nach einer anfänglichen Pattsituation - eine außergewöhnliche Reaktion zeigen. Eine, die über nationale Kurzatmigkeit hinausgeht. Aber das passiert nicht - zumindest im Moment.»

«Lidove noviny»: Solidarität kommt an ihre Grenzen

PRAG: Zu den Sorgen vor einem möglichen Stopp russischer Gaslieferungen schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Kiew drängt die EU-Staaten mit großer Entschlossenheit dazu, sich ganz von russischer Energie zu lösen. Ja, aus Sicht der Ukraine wäre das eine starke Geste der Unterstützung. Doch aus Sicht der Europäer ist es ein riskanter Schritt hin zu einem Winter ohne Heizung. Ist Solidarität einen solchen Preis wert? Das ist die Kehrseite der Medaille, wenn man die Ukrainer in ihrem Kampf ermutigt.»

«NZZ»: Elon Musk könnte sich finanziell übernehmen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Absage der Twitter-Übernahme durch den Tech-Milliardär Elon Musk:

«Twitter sei wichtig für die Zukunft der menschlichen Zivilisation, behauptete Musk anfänglich, und so würde sich der ursprünglich angestrebte Deal zumindest geistig in die Reihe seiner anderen unternehmerischen Mega-Abenteuer einsortieren. Auf dieser Basis wäre die jüngste Mitteilung, das 44-Milliarden-Angebot für Twitter zurückzuziehen und sich wie bei (dem Medienunternehmen) Thud! davonzumachen, zwar einigermaßen peinlich und vielleicht sogar kostspielig, aber sie würde zum unternehmerischen Prinzip von Versuch und Irrtum passen, mit dem Elon Musk erfolgreich und ziemlich reich geworden ist.

Auf der anderen Seite ist nicht ausgeschlossen, dass es eine taktische Finesse ist, um nach einem zu hohen Anfangsgebot schließlich deutlich günstiger zum Zug zu kommen. Wie die Erfahrung zeigt, ist dem Mann beides zuzutrauen. Allerdings läuft er inzwischen Gefahr, sich angesichts seiner unterschiedlichen Interessen und Verpflichtungen persönlich und finanziell zu übernehmen.»