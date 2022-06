Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.06.22 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

«The Guardian»: Westen muss Druck auf Putin verstärken

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Dienstag das Vorgehen der G7 angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine:

«Während Moskaus Aggression der ukrainischen Bevölkerung und den Streitkräften des Landes einen furchtbaren Tribut abverlangt, müssen die westlichen Staats- und Regierungschefs nach Möglichkeiten suchen, den Druck auf Putin zu erhöhen und dabei zugleich sicherzustellen, dass die Nato nicht direkt in den Krieg hineingezogen wird. Bei der Vorstellung eines neuen Unterstützungspakets für die Ukraine haben die Staats- und Regierungschefs der G7 in Bayern den richtigen Ton getroffen und «finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung» zugesagt, und zwar «so lange es nötig ist». Diese Rhetorik in wirksame Maßnahmen umzusetzen, wird alles andere als einfach sein.

Am dringendsten ist die rasche Bereitstellung der militärischen Verteidigungshilfe, die die Ukraine dringend benötigt, insbesondere die modernen Luftabwehrsysteme, die Präsident Selenskyj bei seinem (virtuellen) Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der G7 gefordert hat. Da Putins Regime jedoch weiterhin von den weltweit in die Höhe schießenden Energiepreisen profitiert - was die Wirkung der westlichen Sanktionen gefährdet -, sind auch neue Formen wirtschaftlichen Drucks und der Taktik erforderlich.»

«NZZ»: Westliche Entwicklungspolitik ist oft gescheitert

ZÜRICH: Die G7-Staaten wollen China mit einer globalen Infrastruktur-Initiative im Umfang von fast 600 Milliarden Dollar Konkurrenz machen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«China hat bei Entwicklungsexperten den Ruf, bei der Gewährung von Geldern, mit denen es andere Staaten an sich bindet, vermeintlich großzügig vorzugehen. Während die Europäer noch über der Wirtschaftlichkeit eines Projekts brüten, Hilfe zur Selbsthilfe bieten und über Umweltauflagen verhandeln würden, seien das chinesische Geld und nicht selten auch ein chinesischer Bautrupp längst vor Ort, ist zu hören.

Damit liegt die Versuchung für den Westen nahe, im Wettlauf mit China gelegentlich ein Auge zuzudrücken und einen Kredit lieber schnell als gar nicht zu gewähren. Doch dieser Versuchung sollten die EU und die G7-Staaten widerstehen. Die Geschichte der Entwicklungspolitik strotzt vor Projekten, für die reichlich Geld zur Verfügung stand, die aber an Unwirtschaftlichkeit, Fehlern im Design oder fehlender «Ownership» der Empfängerländer scheiterten - oder schlicht in einem Sumpf von Korruption und Misswirtschaft versanken.»

«El Mundo»: Nato auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Dienstag den bevorstehenden Nato-Gipfel in Madrid:

«Bei dem Gipfel soll die geostrategische Weltordnung im dramatischen Kontext eines Krieges auf europäischem Boden neu definiert werden. Die von der Atlantischen Allianz auf diesem Gipfel unterzeichneten Verpflichtungen werden den Kurs der Verteidigungspolitik der westlichen Demokratien markieren und die neuen Bedrohungen, denen die freien Nationen der Welt ausgesetzt sind, identifizieren. Europa, das sich seit langem daran gewöhnt hatte, die Verantwortung für Sicherheit letztlich den USA zuzuschieben, ist sich der Notwendigkeit bewusst geworden, die eigenen Militärausgaben zu erhöhen, um sich gegenseitig schützen zu können. Es wird notwendig sein, sich gegen den russischen Autokraten Putin - einen Verbündeten Pekings und aller illiberalen Regime der Welt - bis zu dessen Niederlage zu wehren.»