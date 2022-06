Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«NZZ»: In Brüssel und London fehlt es an gutem Willen

ZÜRICH: Die britische Regierung will das mit der EU vereinbarte Nordirland-Protokoll einseitig ändern. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Gemessen am Bruttoinlandprodukt der EU verschwindet Nordirland im Promillebereich. Dennoch glauben die britische Regierung in London wie auch die EU-Kommission in Brüssel, der Warenaustausch zwischen Großbritannien und Nordirland sei bedeutend genug, um darüber einen politischen Streit bis zum möglichen Ausbruch eines veritablen Handelskonflikts mit Sanktionen und Gegensanktionen führen zu müssen. Das ist mit vernünftigen Argumenten nicht zu erklären.

Die geringe wirtschaftliche Bedeutung Nordirlands müsste die im Protokoll vorgesehene Zwitterstellung als Teil des EU-Binnenmarkts und des Vereinigten Königreichs für beide Seiten erträglich machen. Nordirland wäre zwar ein mögliches Schlupfloch im Binnenmarkt, doch mit vernünftigen Kontrollen ließen sich Missbräuche im Rahmen halten. Allein, an ebendiesem guten Willen fehlt es. In der EU gibt es immer noch Kräfte, die den Brexit als Anlass für Missgunst gegen Großbritannien betrachten. Und den in London regierenden Konservativen wie auch den Unionisten in Belfast dient das Nordirland-Protokoll als Vorwand für innenpolitische Machtspiele.»

«Times»: Johnson riskiert Rufschädigung

LONDON: Die britische Tageszeitung «Times» kommentiert am Dienstag den Versuch von Premierminister Boris Johnson, die Brexit-Regelung für Nordirland auszuhebeln:

«Der Premierminister strebt Befugnisse an, die es der Regierung erlauben würden, ein Abkommen zu verwerfen, das sie nicht nur in angeblich gutem Glauben mit der Europäischen Union vereinbart hat, sondern das sie der britischen Öffentlichkeit bei den Parlamentswahlen als «großartiges Abkommen» präsentiert hat, das «ofenfertig» sei und «den Brexit zustande bringen» würde.

Die Regierung behauptet, ihr Vorgehen sei rechtmäßig, obwohl die Europäische Union dem widerspricht - ebenso wie viele, wenn nicht sogar die meisten internationalen Rechtsexperten. Zumindest aber riskiert die Regierung mit ihrem Vorgehen, den Ruf Großbritanniens auf internationaler Ebene zu schädigen und gleichzeitig neue Unsicherheiten für Unternehmen in einer Zeit beispielloser wirtschaftlicher Herausforderungen zu schaffen.»