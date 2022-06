Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Wall Street Journal»: Johnsons Problem ist die britische Wirtschaft

NEW YORK: Der britische Premier Boris Johnson hat nach verbotenen Lockdown-Partys ein Misstrauensvotum überstanden und den Sturz durch die eigene Fraktion nochmal abgewendet. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Diesen Skandal kann man überleben, doch Johnsons größeres Problem ist sein Missmanagement der britischen Wirtschaft. Eine Krise der Lebenshaltungskosten hat das Land fest im Griff. (...) Die Wirtschaft hat in diesem Frühjahr begonnen zu schrumpfen, während das Vertrauen der Unternehmen und Verbraucher abstürzt. Johnsons Tories haben nur wenige Ideen, was sie dagegen tun können, und die Ideen, die sie ausprobiert haben, sind schlecht. (...) Johnsons Hoffnung ist es nun, den politischen Kurs zu wechseln, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Wenn er das nicht kann, besteht die einzige Hoffnung seiner Partei darin, einen Ersatz zu finden, der das kann.

Die umfassendere Lehre daraus ist, dass konservative Parteien scheitern, wenn sie die Politik des freien Marktes, die wirtschaftliche Chancen und Wachstum schafft, aus den Augen verlieren. Der Tory-Slogan, die auf der Strecke gebliebenen Teile Großbritanniens «vom Niveau her anzuheben», klingt wie ein Witz, wenn die tatsächlichen Einkommen sinken.»

«Lidove noviny»: Klima zwischen West und Ost wird rauer

PRAG: Russlands Außenminister Sergej Lawrow musste eine Reise nach Belgrad absagen, weil Bulgarien, Montenegro und Nordmazedonien seinem Flugzeug die Überflugrechte verweigerten. Dazu schreibt die tschechische Zeitung «Lidove noviny» am Dienstag:

«Die gute Nachricht ist, dass der Westen mit Nachdruck handelt, wenn es um eine direkte Aktion wie die Schließung des Luftraums für ein russisches Regierungsflugzeug geht. Die schlechte Nachricht ist, dass die bisher verhängten Sanktionen gegen Russland keine so schnelle Wirkung zeigen. Die Lage Serbiens, das von Nato-Staaten umgeben ist, erinnert dabei an die Situation West-Berlins in den Jahren 1948 bis 1989, das auch «Insel im roten Meer» genannt wurde. Und dennoch konnten US-amerikanische Präsidenten wie John F. Kennedy und Ronald Reagan nach Berlin reisen und dort denkwürdige Reden halten. In diesem Sinne ist die Welt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sogar noch chaotischer und rauer geworden.»

«De Standaard»: Johnson glaubt niemand mehr

BRÜSSEL: Zum gescheiterten Misstrauensvotum gegen den britischen Premierminister heißt es am Dienstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Zwar hat Boris Johnson die Vertrauensabstimmung überlebt, doch eigentlich glaubt ihm niemand mehr. Wie kann er jemals wieder ein tatkräftiger Premierminister werden? Ist diese Katze mit neun politischen Leben nun bei ihrem letzten Kunststück angekommen? Es sieht immer mehr danach aus. Boris Johnson konnte Montagabend zwar genügend konservative Abgeordnete überzeugen (211 gegen 148), ihn nicht abzuwählen. Aber politisch gleicht er nun angeschossenem Wild. Welchen Nutzen hat er noch für seine Partei, wenn die Wähler ihm nicht mehr glauben? Der Mann, der die Konservativen 2019 zu einem Monster-Wahlsieg führte, scheint auf einem Abstellgleis gelandet zu sein.»

«El País»: Türkische Zweideutigkeiten

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die türkische Blockade des Nato-Beitritts Schwedens und Finnlands:

«Ankara hat zwar die russische Invasion der Ukraine verurteilt, trägt die Sanktionen aber nicht mit. Und Präsident Recep Tayyip Erdogan hält die Kanäle sowohl zu Wladimir Putin als auch zu Wolodymyr Selenskyj offen. Bei der mit Moskau koordinierten und vor allem durch ihre antikurdische Politik getriebenen Intervention in Syrien hat die Türkei ohne Wimpernzucken den Islamischen Staat begünstigt. Nun macht sie den Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens von Restriktionen gegen die türkische und kurdische Opposition im skandinavischen Exil abhängig.

Die Türkei hat sicher großen geopolitischen Wert an der Kreuzung von Europa, Asien und dem Nahen Osten und mit maritimer Kontrolle über die Meerengen und das Schwarze Meer. Aber Erdogan sieht sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, dass die Nato ihre Nord- und Ostflanke angesichts der aggressiven Haltung Putins verstärken muss. Das wird wohl auf jeden Fall geschehen, mit oder ohne Einverständnis Ankaras.»

«DNA»: Johnson hat Amt politisch schon verloren

STRAßBURG: Zum gescheiterten Misstrauensvotum gegen den britischen Premierminister Boris Johnson schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«Seinen Sitz als Premierminister hat (Boris Johnson) zwar technisch gerettet, aber psychologisch und sogar politisch hat er ihn bereits verloren. Dieser knappe Sieg ist wahrscheinlich das Schlimmste, was Großbritannien und der Konservativen Partei passieren konnte.

(Das Misstrauensvotum) scheiterte, weil es zweifelsohne zu früh ausgelöst wurde. Es wäre besser gewesen, noch ein paar Wochen und die beiden Nachwahlen abzuwarten, die die Konservativen verlieren werden. (...) Aber es ist so knapp gescheitert, dass es schwer vorstellbar ist, wie die Regierung überhaupt in der Lage sein wird, zu regieren, geschweige denn die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen.»

«The Telegraph»: Johnson hat eine Galgenfrist gewonnen

LONDON: Zum gescheiterten Misstrauensvotum in der Tory-Fraktion gegen Premierminister Boris Johnson meint die konservative britische Zeitung «The Telegraph» am Dienstag:

«Die Konservative Partei hat sich in die denkbar schlechteste Position gebracht, indem sie den Premierminister schwer verwundet hat, ohne ihn aus dem Amt zu entfernen. (...)

Johnsons Unterstützer sagen, die Partei und die Regierung könnten sich nun, da die Vertrauensfrage geklärt ist, «von den Ablenkungen lösen». Doch er selbst ist die Ablenkung, und solange er im Amt ist, wird er es auch bleiben - es sei denn, er kann die Partei hinter einer abgestimmten Strategie vereinen.

In seinem Appell an die Abgeordneten hat Johnson versprochen, die Steuern zu senken, obwohl die Ausgaben auf ein 70-Jahres-Hoch gestiegen sind. Das muss er nun einhalten. Die große Gefahr für die Tories besteht darin, dass sie den Premierminister so unterminieren, dass er nicht in der Lage ist, effektiv zu regieren. Er hat eine Galgenfrist gewonnen, aber wie lange wird sie andauern?»

«The Times»: Ein Pyrrhussieg für Boris Johnson

LONDON: Die Londoner «Times» beschäftigt sich am Dienstag mit der politischen Zukunft von Boris Johnson nach dem gescheiterten Misstrauensvotum gegen ihn:

«Boris Johnson hat die Vertrauensabstimmung zwar überstanden, aber das Ausmaß der Revolte gegen seine Führung deutet darauf hin, dass sich dies wahrscheinlich als Pyrrhussieg erweisen wird. (...)

Wenn Boris Johnson verhindern will, dass die Tories bei den nächsten Wahlen eine katastrophale Niederlage erleiden, muss er ein gewisses Maß an Bodenhaftung und Zielstrebigkeit an den Tag legen, das ihm bisher in seiner Amtszeit weitgehend gefehlt hat, selbst mit seinem inzwischen dritten Berater-Team.

Es besteht jedoch die Gefahr, dass seine Autorität so stark angekratzt ist, dass es für ihn immer schwieriger wird, etwas zu erreichen. Stattdessen wird die Versuchung groß sein, seine Position zu festigen, indem er neue Spaltungen herbeiführt, sei es durch die Entfachung von Kulturkämpfen im eigenen Land oder durch das Schüren neuer Konflikte mit der EU oder gar durch weitere Angriffe auf britische Institutionen. In einer Zeit, in der das Land vor noch nie dagewesenen Herausforderungen steht, wäre das ein Fehler. Die Öffentlichkeit würde einen solchen Mangel an Ernsthaftigkeit wohl kaum verzeihen.»

«Sydney Morning Herald»: Johnsons Stündlein hat geschlagen

SYDNEY: Zum Sieg des britischen Premiers Boris Johnsons beim Misstrauensvotum seiner eigenen Partei schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Dienstag:

«Alles schien (für Boris Johnson) möglich. Aber jetzt, nach der Hälfte seiner fünfjährigen Amtszeit, hat sein Stündlein geschlagen. Er mag ein Vertrauensvotum überstanden haben, aber mit 41 Prozent seiner Abgeordneten gegen ihn hat er sein Amt wohl nur noch auf geborgte Zeit. (...) Tory-Abgeordnete sagen, ihm fehle es an Integrität, er habe ein lockeres Verhältnis zur Wahrheit und man könne ihm nicht trauen. Einige sagen, er sei nicht konservativ genug. Andere sagen, Teile seiner Politik seien zu konservativ. (...)

Dass Johnson überhaupt Premierminister wurde, zeugt von seinem unglaublichen Selbstvertrauen, gepaart mit einzigartigen Umständen. Hinzu kommt sein völliger Mangel an Scham. (...) Die Party ist vorbei, aber Boris Johnson lungert vorerst noch weiter herum. Es besteht aber kein Zweifel daran, dass bald die Zeit für ihn kommt, um zu gehen.»