Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Le Monde»: Kostenlose Masken als Investition in Sicherheit

PARIS: Die Debatte um einen Zugang zu kostenlosen Schutzmasken im Kampf gegen das Coronavirus in Frankreich kommentiert die linksliberale Tageszeitung «Le Monde» am Dienstag:

«Vier Monate, nachdem (Frankreichs Staatschef) Emmanuel Macron den Franzosen versprochen hatte, sie «um jeden Preis» zu schützen, steht er vor einem heiklen Fall, in dem finanzielle Fragen, die öffentliche Gesundheit und das Prinzip der Verantwortung miteinander verbunden sind. (...) Seit dem 11. Mai hat die Regierung Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, und ihren «Kontaktpersonen» die kostenlose Verschreibung von vierzehn chirurgischen Masken pro Woche vorbehalten. Personen mit einem «sehr hohen medizinischen Risiko» haben Anspruch auf zehn Masken pro Woche. (...) Es wäre nützlich - sowohl aus moralischen Gründen als auch aus Gründen der Gesundheitseffizienz -, den freien Zugang zu Masken auf die wirtschaftlich am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen auszudehnen. Gemeinden, der Staat, die Sozialversicherung sowie Unternehmen könnten in dieser Form der Investition zu der kollektiven gesundheitlichen Sicherheit beitragen.»

«Washington Post»: Methoden zur Corona-Eindämmung keine Hexerei

WASHINGTON: Zum Umgang der USA mit der Corona-Pandemie schreibt die «Washington Post»:

«In den nächsten Tagen werden die Vereinigten Staaten eine weitere düstere Coronavirus-Schwelle überschreiten: 150.000 Tote. Im Gegensatz dazu hat Südkorea 299 Menschen verloren, Deutschland 9125. Pro eine Million Einwohner haben die Vereinigten Staaten 423,6 Menschen verloren, Deutschland 110 und Südkorea 5,8 Menschen. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich das monumentale Versagen von Präsident Trump und seiner Regierung, eine nationale Antwort auf die Katastrophe in die Wege zu leiten. (...)

Die Erfahrung anderer Nationen bei der Bekämpfung von Ausbrüchen - selbst von starken Ausbrüchen - sollte den Amerikanern klarmachen: Das muss nicht so sein. Die Vereinigten Staaten könnten die Brandherde des Virus in zwei Monaten eindämmen. Die Methoden sind kein Geheimnis, und sie sind keine Hexerei. (...)

Es wäre ein schwieriger Sommer. Aber der Lohn könnte Normalität im Herbst sein. Sicher, es würde Widerstand geben. Um ein solches Bestreben zustande zu bringen, wäre eine überzeugende Führung erforderlich - die Art von Führung, die seit so vielen Monaten fehlt.»

«De Tijd»: Belgien droht ein neuer Corona-Lockdown

BRÜSSEL: In Belgien sind wegen steigender Corona-Fallzahlen wieder strengere Kontaktbeschränkungen angeordnet worden. Dazu meint die Zeitung «De Tijd» am Dienstag:

«Belgien steht kurz vor einem neuen Lockdown. Denn der ist unvermeidlich, wenn selbst eine drastische Verringerung der Zahl der gleichzeitig erlaubten Personenkontakte die Rückkehr der Corona-Epidemie nicht aufhält. Die Regierung hat nach der Beratung des Nationalen Sicherheitsrates am vorigen Donnerstag, die ein Schlag ins Wasser war, schließlich doch noch ihre Lektion gelernt. Um zu vermeiden, dass sie den Fakten weiter hinterherhinkt, hat sie nun weitgehende Maßnahmen angeordnet, um den Ausbruch einer zweiten Corona-Welle zu verhindern. (...)

Was die Regierung Montag beschlossen hat, entspricht der letzten Stufe vor einem neuen Lockdown, bei dem die Menschen aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben, Geschäfte und Restaurants geschlossen werden und nur essenziell wichtige Unternehmen weiterarbeiten dürfen. Die dramatischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen eines allgemeinen Lockdowns haben wir im Frühjahr kennengelernt. Wir müssen uns also darauf verlassen, dass die strengeren Maßnahmen einen neuen Corona-Ausbruch eindämmen können. Die Regierung ist zwar optimistisch. Aber sicher ist das nicht, wie Premierministerin Sophie Wilmès warnte.»

«Guardian»: Verärgerung über Londons Quarantäne-Regeln ist berechtigt

LONDON: Der Londoner «Guardian» kritisiert am Dienstag die jüngsten Quarantäne-Vorschriften der britischen Regierung:

«In Großbritannien gibt es weiterhin mehr Coronavirus-Fälle und -Tote als in Spanien, das eine der strengsten Ausgangssperren in ganz Europa verhängt hatte. Die Regierung in Madrid ist zu Recht frustriert. Es ist unverständlich, wieso Passagiere von den relativ wenig betroffenen Kanarischen Inseln und den Balearen genauso behandelt werden wie jene, die aus Covid-19-Hotspots in Katalonien heimkehren.

Das weckt ernste Zweifel hinsichtlich der Ratschläge und Informationen, die den Menschen gegeben werden sollten, damit sie fundierte Entscheidungen über Auslandsreisen treffen können. Spanien war am Freitag noch auf der Liste der sicheren Reiseländer, nur um am Samstag davon gestrichen zu werden. Änderungen der Quarantäne-Vorschriften erfordern klare Ansagen mit so viel Vorlauf wie irgend möglich. Passagiere, die aus dem Urlaub zurückkehren und dann in Quarantäne gehen müssen, sind zu Recht verärgert, denn sie wurden nicht vorgewarnt. (...) Premierminister Boris Johnson sollte das Ausmaß der Verunsicherung der Öffentlichkeit verringern und nicht erhöhen. Statt mit Kehrtwendungen zu regieren, sollte das Kabinett bessere Vorbereitungen für mögliche Entwicklungen treffen.»

«De Telegraaf»: Strengere Maßnahmen sind erforderlich

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Dienstag den Umgang mit steigenden Infektionszahlen:

«Die Zunahme des Flugverkehrs war in der vergangenen Woche einer der Gründe für eine Reihe renommierter niederländischer Experten, einen Brandbrief an die Regierung zu schicken. Darin wurden umgehend zusätzliche Maßnahmen wegen der «dringenden Bedrohung der öffentlichen Gesundheit» gefordert. Die Experten sehen, wie auch in den Ländern um uns herum, die Schutzwirkung von Masken als ausreichend erwiesen an. Und doch wartet die Regierung indessen auf Gutachten darüber und weist die Bürger auf ihre Eigenverantwortung hin.

Dieser Ansatz nimmt allmählich Formen von Selbstgefälligkeit an, und kann dramatisch enden, sollte sich das Virus weiter ausbreiten. Ein wichtiges Argument für unsere Nachbarländer, strengere Maßnahmen zu ergreifen, ist es, einen Höhepunkt an Infektionen im Herbst zu verhindern. Wer dabei die Nase vorn haben will, muss gerade jetzt besonders wachsam sein.»

«Tages-Anzeiger»: Veränderte Spielregeln bei Autoherstellern

ZÜRICH: An der Börse ist Tesla jetzt mehr wert als BMW, Daimler und VW zusammen. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Das alles bedeutet nicht, dass die alten Autohersteller abgemeldet sind - aber sehr wohl, dass sich die Spielregeln geändert haben. Vor nicht allzu langer Zeit haben sie über Tesla und den exzentrisch-flamboyanten Chef Elon Musk gelacht. Kalifornien? Na ja. Jetzt treibt Musk die Veteranen vor sich her.

Natürlich hat der 49-Jährige einen Vorteil. Er musste sich gar nicht erst mit Altlasten wie Diesel- und Benzinmotoren herumschlagen. Umbauen muss er Tesla auch nicht, er ist ja schon da, wo die anderen erst noch hinwollen. Dass sie viel grösser sind als Tesla, hilft den deutschen Konzernen kaum in diesem Wettbewerb, im Gegenteil. Sie haben gute Chancen, wenn sie konsequenter als bisher auf die Autos der Zukunft setzen - und keine wertvolle Zeit mit Führungskämpfen verlieren wie zuletzt VW.»

«New York Times»: USA müssen gegen China mehr Führung zeigen

NEW YORK: Zum Konflikt zwischen den USA und China und der Lage im Südchinesischen Meer schreibt die «New York Times»:

«Die strategische Bedeutung des Südchinesischen Meers kann gar nicht überbetont werden. (...) Chinas exorbitante Ansprüche und sein Benehmen nach dem Recht des Stärkeren destabilisieren ganz offensichtlich die internationale Rechtsstaatlichkeit. Das Problem ist nur, dass die jüngste Erklärung von (US-Außenminister Mike) Pompeo nur etwas taugt, wenn sie von einer ernsthaften Verpflichtung der Trump-Regierung auf eine robuste und koordinierte Politik begleitet wird. So empört Chinas Nachbarländer über dessen rabaukenhaftes Verhalten sein mögen, sie haben keine Chance, sich zu wehren, solange sie sich nicht der amerikanischen Unterstützung und Führung sicher sein können.

Abgesehen von der Möglichkeit, dass sich die Regierung Trump schon in ihren letzten Monaten befindet, haben sich der Präsident und seine schnell wechselnden Helfer einer multilateralen Führungsrolle im Pazifik und anderswo auf der Welt im Namen eines «America first» entzogen. Mr. Trump hat geschwankt zwischen einem Handelskrieg gegen Chinas «räuberisches Verhalten» und Lobliedern auf Präsident Xi Jinping und - dem Bericht seines ehemaligen Sicherheitsberaters John Bolton zufolge - der Suche nach Hilfe Mr. Xis für seine Wiederwahl.»