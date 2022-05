Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«Star Tribune»: Putin höhlt Bedeutung des «Tages des Sieges» aus

MINNEAPOLIS: Zur Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum «Tag des Sieges» schreibt die US-Zeitung «Star Tribune»:

«Der «Tag des Sieges», ein Feiertag, der jedes Jahr an die Rolle der Sowjetunion beim Sieg über Nazi-Deutschland erinnern soll, hat in Russland und der Ukraine gegensätzliche Bedeutungen angenommen. In Moskau nutzte der russische Präsident Wladimir Putin die Gelegenheit, um die Russen hinter seine im Orwellschen Sinne benannte «militärische Spezialoperation» (es ist illegal, sie als Krieg zu bezeichnen) in der Ukraine zu scharen, die verstörende Parallelen zu dem von Deutschland angezettelten Krieg aufweist. (...)

Ebenso bemerkenswert ist jedoch, was Putin nicht getan hat. Er hat den Konflikt nicht zum Krieg erklärt. Er rief nicht zu einer Generalmobilmachung der russischen Gesellschaft auf. Und er verkündete keinen militärischen «Sieg» (...). Putin bezeichnete den Konflikt als «notwendige, rechtzeitige und die einzig richtige Lösung» und als «präventive Gegenmaßnahme» gegen - wie er sagte - die Absichten des Westens, den Osten der Ukraine anzugreifen. All das sind obszöne, todbringende Lügen in einem Krieg, den Russlands Machthaber selbst gewählt hat. (...)

Die Bedeutung (des «Tages des Sieges») in der Ukraine sei jedoch recht klar, sagte (der ukrainische Präsident Wolodymyr) Selenskyj. Die Ukrainer «haben für unsere Freiheit gekämpft und gewonnen. Wir kämpfen für die Freiheit unserer Kinder, und deshalb werden wir gewinnen». Wenn dies tatsächlich geschieht, würde dies die wahre Bedeutung des «Tages des Sieges» wiederherstellen, wenn nicht sogar Grund für einen weiteren bieten.»

«Rzeczpospolita»: Putin ist sich der Reaktion der Russen nicht sicher

WARSCHAU: Zur Rede des russischen Präsidenten am «Tag des Sieges» schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Dienstag:

«Eine bessere Gelegenheit für Wladimir Putin, um der Ukraine offiziell den Krieg zu erklären und die Generalmobilmachung zu verkünden, wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Es wurde darüber spekuliert, dass er dies am 9. Mai, dem Tag des Sieges, tun würde. Auch propagandistisch hätte dem Kremlchef alles gepasst, bezeichnet er doch die Ukrainer als «Faschisten» und «Nazis». So hätte er direkt vom Roten Platz aus Soldaten an die Front schicken können - wie Stalin im November 1941.

Putin hat dies jedoch nicht gewagt, denn er ist sich der Reaktion seines Volkes nicht sicher. Er sprach von «historischen russischen Gebieten» und der «Verteidigung der Menschen im Donbass». Am Ende rief er: «Für Russland, für den Sieg!» Aber gegen wen oder was will er den Sieg erringen? Wie lange wird die so genannte militärische Spezialoperation dauern und was ist ihr Hauptziel? Was erwarten die von Russland besetzten Gebiete der Ukraine? Gegen wen kämpft der Kreml heute und wer ist sein Hauptfeind? Und schließlich: Wie wird all dies das Leben der vom Rest der Welt isolierten Russen verändern? Diese Fragen wurden vom Kremlherrn nicht beantwortet. Es scheint, dass eine «Spezialoperation» für Putin sicherer ist als ein Krieg.»

«Jyllands-Posten»: Putin liefert Einblicke in seine Welt

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin am «Tag des Sieges»:

«Zunächst einmal kann die freie Welt erleichtert aufatmen. Wladimir Putin hat den Jahrestag des Sieges über Nazideutschland nicht benutzt, um seinen Angriffskrieg in der Ukraine auszuweiten, ihn auf andere Länder auszudehnen oder seine bisherigen Drohungen zu einem Atomkrieg und/oder einen Dritten Weltkrieg zu konkretisieren. So weit sind wir gekommen. Aber abgesehen davon eröffnete die Rede bei der monströsen Parade auf dem Roten Platz einen weiteren unheilvollen Blick hinein in Putins verdunkelte Vorstellungswelt. Es gibt absolut keinen Grund für den Westen, in seiner Bereitschaft oder Hilfe für die mutige Ukraine nachzulassen. Putins Rede hat uns daran erinnert, womit wir es zu tun haben. Es ist ein Kampf, den der Westen gewinnen muss.»

«Le Monde»: Deutschland und Frankreich müssen endlich handeln

Paris (dpa)- Über die deutsch-französische Zurückhaltung und Unentschlossenheit im Angesicht des Konflikts in der Ukraine schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Dienstag:

«Es scheint, als seien beide Länder von dem Konflikt überrascht worden. (...) Die deutschen und französischen Staats- und Regierungschefs sind mit den wirtschaftlichen, energiepolitischen und sozialen Folgen des Krieges sowie mit (...) der Frage der Verteidigung beschäftigt. Indes üben sie (auf europäischer Ebene) in dieser Hinsicht nicht die Führungsrolle aus, die man von ihnen erwarten würde.

(...) Dabei erfordert die Situation in der Ukraine mehr denn je ein starkes und autonomes Europa. In dieser beispiellosen Krise, die nicht nur die Werte, sondern auch die Sicherheit der Europäischen Union in Frage stellt, haben Paris und Berlin wie so oft eine führende Rolle inne. (...)

Deutschland sollte sich verpflichten einen Teil des neuen Militär-Sonderfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro für europäische Verteidigungsprojekte zu verwenden. (...) Denn es ist an der Zeit, Taten sprechen zu lassen.»

«The Times»: Putin wollte Kampfgeist und Patriotismus beschwören

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Dienstag die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin am «Tag des Sieges».

«Dies war keine Rede, um dem Westen zu signalisieren, was Russland nun tun wird, oder um übertriebene Warnungen vor einer Ausweitung des Konflikts und militärische Vergeltungsmaßnahmen auszusprechen. Es war im Wesentlichen eine Ansprache an seine Landsleute. Ein Versuch, den Kampfgeist und den patriotischen Stoizismus zu beschwören, der Russlands teuren Widerstand gegen den Ansturm der Nazis ermöglichte. (...)

Der Westen kann sich nicht damit trösten, dass Putin keine allgemeine Mobilmachung angekündigt hat. Dies war nicht die richtige Plattform für einen Schritt, der Millionen von Menschen verärgern würde. Mit ziemlicher Sicherheit sind Pläne dafür im Gange, vor allem, wenn der Mangel an Truppen die Strategie zu behindern beginnt. In vielerlei Hinsicht war dies eine Verteidigungsrede, die keine Anzeichen für ein neues Denken im Kreml erkennen ließ. Der Westen muss sich auf einen langen Kampf gegen diese verlogene Aggression einstellen.»

«Nepszava»: Orbans Politik isoliert Ungarn in der Welt

BUDAPEST: Über die zunehmende Einsamkeit Ungarns unter seinem «illiberalen», russlandfreundlichen Ministerpräsidenten Viktor Orban schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Obwohl der Krieg in der benachbarten Ukraine tobt, machen ausländische Würdenträger einen großen Bogen um Ungarn. (...) Die Orban-Regierung kann sich das nur selbst zuschreiben. (...) Das Flirten mit Russland und die feindselige Rhetorik gegenüber der Ukraine dienen ihr weiterhin dazu, ihre mit anti-westlicher Propaganda angefütterte Wählerschaft zusammenzuhalten. (...) Sogar den rechtsnationalen Polen Jaroslaw Kaczinsky hat sie deshalb (als Verbündeten) verloren. (...) Orbans Lage wird noch dadurch erschwert, dass seine Gesinnungsfreunde (wie Janez Jansa in Slowenien oder Andrej Babis in Tschechien) der Reihe nach bei Wahlen scheitern und von neuen Führungen abgelöst werden, die den westlichen Werten verpflichtet sind. In unserer Region ist eine neue, wertebasierte politische Weltsicht im Entstehen begriffen. Teilweise gründet sie eben auf der Ablehnung des Illiberalismus à la Orban.»

«De Standaard»: Putin verfügt immer noch über ein großes Waffenarsenal

BRÜSSEL: Zur Rede des russischen Präsidenten am «Tag des Sieges» meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Dienstag:

«Auf der Tribüne des Roten Platzes stand ein Putin, der nichts Neues zu melden hatte. Einmal mehr stimmte er seinen Klagegesang an über den ach so aggressiven Westen. (...) Während er eigentlich einen großen militärischen Sieg verkünden wollte, hatte er Mühe, die desaströse Lage an der Front zu verschleiern: Seit dem 24. Februar wurde nur eine große Stadt erobert (Cherson). Es sind bereits 15.000 russische Soldaten gefallen, ebenso viele wie in zehn Jahren Afghanistankrieg.

Normalerweise sollten derart schwere Rückschläge zur Aufgabe und womöglich gar zum Fall des Aggressors führen. Doch heißt das nun, dass wir mit einem raschen Untergang Putins rechnen dürfen? Das nicht, denn der Präsident verfügt immer noch über ein großes Waffenarsenal, das entscheidend sein könnte für den Verlauf des Krieges. Aber dass Putin sich so sehr bemühte, sein Versagen zu verbergen, deutet zumindest darauf hin, dass die Bereitschaft seiner Generäle und der Bevölkerung, ihm Fehler zu verzeihen, nicht unendlich ist.»

«De Telegraaf»: EU muss beim Prinzip der Einstimmigkeit bleiben

AMSTERDAM: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und andere Politiker plädieren für eine tiefgreifende Reform der EU. Dazu meint der Amsterdamer «Telegraaf» am Dienstag:

«Die Beschlussfassung durch die 27 Mitgliedstaaten verläuft zäh; die Umsetzung von Politik wird oft durch mangelnde Koordination behindert. Wie Emmanuel Macron will auch der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra Verbesserungen erreichen, indem in einigen Bereichen der Politik das Vetorecht angepasst wird. Bislang gilt bei Beschlüssen zu wichtigen Themen der Grundsatz der Einstimmigkeit: Wenn auch nur einer der 27 Mitgliedstaaten dagegen stimmt, kommt ein Vorhaben nicht durch. Daher sollen zum Beispiel in der Außenpolitik Beschlüsse auch durch eine Mehrheit anstelle von Einstimmigkeit möglich sein. Das ist eine fragwürdige Position, denn auf diese Weise könnte ein EU-Land zu einer Politik veranlasst werden, mit der es eigentlich nicht einverstanden ist und die gegen seine nationalen Interessen verstößt. Der wichtige Grundsatz der Einstimmigkeit darf nicht geopfert werden, nur weil das Funktionieren der EU dann einfacher wäre.»

«Tages-Anzeiger»: Putin bastelt sich eine Geschichte aus dem Baukasten

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Dienstag die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum «Tag des Sieges»:

«Historische Ereignisse sind für ihn wie bunte Bausteine, die er beliebig zusammensetzen kann. Dabei sind die Unterschiede zwischen dem Krieg in der Ukraine, den er ja bereits 2014 mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim begann, und dem Zweiten Weltkrieg offensichtlich: Damals war Deutschland der Aggressor, die Sowjetunion, zu der Russland gehörte, stand vor der Niederlage. Heute ist Russland der Aggressor, und der Ukraine drohte der Kollaps.

Allerdings gibt es auch Parallelen, nur widersprechen sie diametral Putins Geschichte aus dem Baukasten: In beiden Fällen kämpften die Verteidiger so aufopferungsvoll, dass sie den Angriff stoppen konnten, 1941 knapp vor Moskau, 2022 knapp vor Kiew. Und beide Male war die Waffenhilfe von Verbündeten mitentscheidend: Heute wären die ukrainischen Streitkräfte chancenlos ohne die Drohnen und Panzerabwehrraketen aus dem Westen. Und auch die Rote Armee konnte die Wehrmacht nur aufhalten, weil die USA und Großbritannien Tausende Flugzeuge und Panzer, Lastwagen und Fertigmahlzeiten geliefert hatten. Davon will Putin nichts mehr wissen.»