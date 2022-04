Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«The Guardian»: Macron muss auf Sorgen in der Bevölkerung eingehen

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Dienstag die Politik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron:

«Die Wähler der Linken unterstützten Macron in ausreichendem Maße, um die extreme Rechte von der Macht fernzuhalten, allerdings in geringerer Zahl als 2017. Die Feindseligkeiten zwischen der Rechten und der Linken werden nun vor den Parlamentswahlen im Juni wieder aufflammen.

Wenn Emmanuel Macron in dieser unberechenbaren politischen Landschaft erfolgreich sein will, muss er sich ein völlig anderes Herangehen zu eigen machen als in seinen ersten fünf Jahren im Élysée-Palast. In dieser Zeit erwarb er sich den Ruf eines «Präsidenten der Reichen», nachdem er eine Vermögenssteuer verwässert, unpopuläre Rentenreformen angestrebt und eine Mineralölsteuer eingeführt hatte, die die Bewegung der Gelbwesten auslöste.

Ein autokratischer Stil trug zu dem weit verbreiteten Eindruck bei, dass Macrons erklärte Absicht, die französische Wirtschaft umzugestalten und zu liberalisieren, auf Kosten der weniger Wohlhabenden gehen würde. Um seine Bestrebungen zu verwirklichen, die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden, wird Macron viel stärker auf derartige Sorgen und Unsicherheiten eingehen müssen.»

«De Telegraaf»: Bei Waffenlieferungen eigene Armee im Blick behalten

AMSTERDAM: Die Niederlande haben die Lieferung von Panzerhaubitzen an die Ukraine angekündigt. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Stabilität in Europa ist von größter Bedeutung, Russland muss gestoppt werden. Es ist daher gut, dass die Niederlande erneut auf den Aufruf des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj reagieren, indem sie Waffenlieferungen ankündigen. Diesmal geht es um «schweres Material wie Panzerfahrzeuge». Das hat im Verteidigungsministerium Beunruhigung ausgelöst. Nach Angaben der Niederländischen Offiziersvereinigung (NOV) gibt es in ihren Reihen Frust wegen der möglichen Weggabe von Panzerhaubitzen, die gerade für den Einsatz in den kommenden Jahren vorbereitet werden. Zudem braucht die Ukraine sofort Waffen, während vor einem Einsatz der Haubitzen ein monatelanges Training erforderlich ist. Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren sollte auch die eigenen Streitkräfte im Blick behalten, wenn sie auf der Weltbühne die Muskeln spielen lässt. Die NOV hat recht damit, dass es hier um eine «breitere Interessenabwägung» geht.»

«Tages-Anzeiger»: Die Schweiz muss ihre Neutralität überdenken

ZÜRICH: Die Schweiz erlaubt unter Hinweis auf ihre Neutralität keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Das Neutralitätsrecht, festgeschrieben im Haager Abkommen von 1907, verbietet es den Neutralen, kriegführende Staaten mit Truppen zu unterstützen oder mit Waffen zu beliefern. Das mag man im Ukraine-Krieg richtig oder falsch finden. Aber es ist verbindliches Völkerrecht. Punkt. (...)

Der Ukraine-Krieg zwingt uns zum Positionsbezug: Ist Neutralität im 21. Jahrhundert moralisch und politisch überhaupt noch möglich - und wenn ja: wie? Kann die Schweiz neutral bleiben in einer Welt, die vor unseren Augen in zwei Blöcke verfällt? In eine Welt der Freiheit, des Rechts und der Demokratie. Und in eine Welt der Unfreiheit, des Unrechts und der Gewaltherrschaft, die von China und Russland angeführt wird. Diese Spaltung, die durch den Ukraine-Krieg stark beschleunigt wird, könnte die Schweiz schon bald zum Stellungsbezug nötigen. Und als Folge davon müsste sie in einem zweiten Schritt auch ihre Kriegsmaterialexporte neu ausrichten.»

«NZZ»: Macron hat für die EU interessante Vorschläge

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag die Außenpolitik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron:

«Der Kontinent treibt wie nie seit dem Ende des Kalten Krieges auf eine ungewisse Zukunft hin. Er wird von geopolitischen Umbrüchen erfasst, er braucht ein neues Sicherheitsdispositiv gegenüber Russlands Revisionismus - es herrscht Kriegsgefahr. Da ist es gut, zu wissen, dass Frankreich, die stärkste Militärmacht und zweitgrößte Wirtschaft der Union, einen Präsidenten hat, der sich für Strategie und Sicherheitspolitik interessiert. Das ist selbst für große EU-Länder nicht selbstverständlich, wie der Blick nach Berlin zeigt. Dort sitzt ein Regierungschef, der nur zu gern dem Franzosen den Vortritt lässt.

Auch für die EU hat der französische Präsident interessante Vorschläge. Die Union hat seit je Mühe, mit Krisen fertigzuwerden. Sie ist eine Konsensmaschine, kein Krisenstab. Das wird auch so bleiben. Doch ihr Zustand lässt sich verbessern, wenn die von Macron geforderte differenzierte Mitgliedschaft eingeführt wird: Um ein sicherheitspolitisch integriertes und handlungsfähiges «Kerneuropa» legen sich ein oder auch zwei Kreise assoziierter Mitglieder. Wenn die EU - aus guten geopolitischen Gründen - die kleinen Länder des Westbalkans und die riesige Ukraine an sich binden will, kommt sie um dieses Modell nicht herum.»

«Die Presse»: Macrons staatspolitische Verantwortung

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» blickt nach der französischen Präsidentenwahl schon in die Zukunft, auf das Ende der Amtszeit des wiedergewählten Emmanuel Macron:

«Nach Ende der dann zehnjährigen Macron-Ära könnte sich ein Vakuum in der Mitte auftun (...). Für die Stabilität Frankreichs, das Parteiengefüge und die Rolle als EU-Motor ist die Besetzung der Mitte von zentraler Bedeutung. In Macrons staatspolitischer Verantwortung liegt es, die Polarisierung im Land mit einer Politik des Ausgleichs zu dämpfen, ohne seine Reformagenda preiszugeben. Das setzt Geschick und Fingerspitzengefühl voraus, die er bis dato eher hat vermissen lassen. Eine Neujustierung seines Kurses ist unabdingbar. Sein Motto «Nous tous» (Wir alle) weist die Richtung.

Die Ränder des Spektrums, personalisiert durch den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon und die Ultrarechten Le Pen und Éric Zemmour, sind massiv gestärkt. Die früheren Volksparteien, die Sozialisten und die Republikaner, kämpfen längst ums Überleben. Bei der Präsidentenwahl schlitterten sie in ein Fiasko, bei der Parlamentswahl könnten sie aufgrund ihrer Organisationsstruktur in den Regionen jedoch immerhin eine Rolle als Zünglein an der Waage spielen.»