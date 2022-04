Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«The Guardian»: Macron muss junge Menschen mobilisieren

LONDON: Zur zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«Unabhängig von der aktuellen Wahl, so wichtig sie auch sein mag, sind die Pariser Studentenproteste ein Zeichen wachsender Unzufriedenheit junger Menschen mit den Optionen, die ihnen die etablierten Parteien bieten. Dass Emmanuel Macron in der ersten Wahlrunde vorn lag, war vor allem den Stimmen der über 60-Jährigen zu verdanken. Eine klare Mehrheit der Wähler unter 35 Jahren wählte (den Linken) Jean-Luc Mélenchon. Noch beunruhigender ist, dass Marine Le Pen an zweiter Stelle lag. Das Tabu, die europafeindliche extreme Rechte zu wählen, schwindet bei denjenigen, die zu jung sind, um von der kollektiven Erinnerung an zwei Weltkriege und die Verbrechen des Vichy-Regimes beeinflusst zu werden. (...)

Im Interesse Frankreichs und anderer liberaler Demokratien muss es Macron gelingen, am kommenden Sonntag die Unterstützung genügend junger Menschen zu mobilisieren, um Le Pen zu besiegen. Danach könnte ein tiefgreifenderer und dauerhafterer politischer Neustart erforderlich sein.»