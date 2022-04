Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.04.22 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

«de Volkskrant»: Johnson hat in Kiew Tatkraft demonstriert

LONDON: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag den Besuch des britischen Premierministers in Kiew:

«Sollte der britische Premierminister Boris Johnson auf positive Publicity aus gewesen sein, so ist ihm das mit seinem Besuch in Kiew sicher geglückt. (...) Aber es ist gut zu sehen, dass die Briten ihre Rolle auf der europäischen Bühne aktiv spielen - schließlich hatte es im Vorfeld des Brexits noch einige Befürchtungen gegeben, dass sich das Königreich in die «Splendid Isolation» zurückziehen könnte. Kritiker merken an, dass Johnson von Eitelkeit getrieben sei oder dass es ihm nur darum gehe, die Aufmerksamkeit von seinen Problemen rund um «Partygate» abzulenken. Doch Europa kann nur begrüßen, dass Großbritannien angesichts des Krieges vor der gemeinsamen Haustür Tatkraft demonstriert.»

«El País»: Frankreich in Gefahr

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die Präsidentenwahl in Frankreich:

«Frankreich hat sich auf ein gefährliches politisches Terrain begeben. Das gute Ergebnis von Emmanuel Macron in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen wirkt beruhigend. Der derzeitige Präsident hat noch nicht gewonnen, aber er geht mit einem Vorsprung in die Stichwahl, um die extreme Rechte von Marine Le Pen in der zweiten Runde besiegen und so eine Katastrophe für die Demokratie in Frankreich und auch in Europa zu vermeiden. Und doch senden diese Wahlen, bei denen die historischen Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien fast ausgelöscht wurden, besorgniserregende Signale aus. Zusammen erreichen die Parteien, die sich seit den 1980er Jahren an der Regierung abwechselten und das Rückgrat dieses Landes bildeten, keine sieben Prozent der Stimmen.

Macron hat sich als einzige Option des Systems konsolidiert. Ein Spiel mit dem Feuer. Sowohl Le Pen als auch Mélenchon fordern dieses System zwar aus gegensätzlichen Positionen heraus, greifen dabei aber die Rhetorik des Volkes gegen die Eliten auf. In Frankreich gibt es keine Möglichkeit mehr für einen Regierungswechsel im Konsens. Das ist ein Rezept für Instabilität in Frankreich und ein Risiko für Europa.»

«NZZ»: Der Fall Spiegel ist eine Mahnung

ZÜRICH: Zum Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Der Fall Spiegel ist eine Mahnung an ihre vielen Berufskollegen, die ebenfalls meinen, mit einer schnittigen Verpackung inhaltliche Lücken kaschieren zu können. Der bizarre Auftritt am Sonntagabend war gerade nicht, wie von Bundeskanzler Olaf Scholz noch am Montag gewürdigt, «menschlich sehr beeindruckend». Den Kanzler, angeblich «persönlich bewegt und betroffen», hat mit dieser Äußerung sein politisches Urteilsvermögen verlassen. Auch er überzeugte im Umgang mit der überforderten Ministerin nicht. (...)

Wie kam Frau Spiegel in diese für alle Beteiligten unglückliche Position? Die Grünen suchten, um ihre Kabinettsposten auffüllen zu können, nach einer Frau vom linken Flügel aus dem Westen. Trotz ihrer unterdurchschnittlichen Performance in Mainz gelangte Spiegel, die sich rückblickend schon mit der Führung des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums als überfordert erwiesen hat, an den Berliner Kabinettstisch. Der Proporz, nicht die Kompetenz und nicht die Professionalität, war das entscheidende Kriterium für die Beförderung.»