Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.04.22 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

«Aftonbladet»: Russland lügt über seine Kriegsverbrechen

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert die Bilder der Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha:

«Es gibt ein vor und ein nach Butscha. Die Szenen stellen eines der dunkelsten Kapitel der Kriegsgeschichte dar. Russland versucht wie gewöhnlich, die Wahrheit mit rein höhnischen Behauptungen zu verschleiern, die hingerichteten Menschen seien in Wirklichkeit Schauspieler gewesen. Die Frage ist, wie lange die Außenwelt noch zusehen kann, wenn Russland die Ukraine zermalmt und die Bevölkerung des Landes massakriert. Zeugnisse von Kriegsverbrechen zeigen, dass die bisherige Unterstützung für die Ukraine nicht gereicht hat. Die Sanktionen müssen verschärft, der Import von russischem Öl und Gas gestoppt werden. Die Untersuchung der Verbrechen muss Priorität bekommen. Früher glaubte auch niemand, dass die Verantwortlichen für Völkermorde und Kriegsverbrechen in Nazideutschland, dem ehemaligen Jugoslawien oder in Ruanda zur Rechenschaft gezogen würden. Die Geschichte hat ihnen Unrecht gegeben.»

«Le Parisien»: Vollständiger EU-Stopp der russischen Gasimporte?

PARIS: Zu den EU-Sanktionen gegenüber Russland schreibt die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Dienstag:

«Wie kann man noch länger an der Wahl der Sanktionen herumdoktern, wenn vielleicht nur ein vollständiger Stopp der russischen Öl- und Gasimporte, deren Einnahmen die russische Kriegsmaschinerie antreiben, ihn (Russlands Präsidenten Wladimir Putin) stoppen könnte? (...) Der Schock über das Massaker in Butscha hat die Politik wachgerüttelt, die baltischen Staaten sind zu diesem Opfer bereit, sogar in Deutschland schlägt die deutsche Verteidigungsministerin eine Debatte über ein Verbot dieser Importe vor. (...) Das schwerfällige Europa muss jedoch erst lernen, diese Energie zu ersetzen: Die Kommission wurde beauftragt, einen Ausstiegsplan auszuarbeiten, doch das Erreichen einer kompletten Unabhängigkeit wird Monate, wenn nicht Jahre dauern.(...) Europa steht vor seiner Stunde der Wahrheit - zwischen wirklich wirksamer Solidarität und wirtschaftlichem Realismus.»

«The Guardian»: So kann es nicht weitergehen

LONDON: Zum neuen Bericht des Weltklimarates (IPCC) meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«Die Welt befindet sich auf dem Weg zu einem Temperaturanstieg von mehr als drei Grad Celsius in den kommenden Jahrzehnten. Damit würde es in weiten Teilen der Welt zu heiß zum Arbeiten werden. Schwere Ernteausfälle werden an der Tagesordnung sein. Das Verschwinden der polaren Eiskappen würde große Städte unter Wasser setzen. Die Regierungen haben bisher viel zu zögerlich gehandelt und sind nur allzu bereit, historische Investitionen in fossile Brennstoffe zu schützen.

So kann es nicht weitergehen. António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat zu Recht gesagt, dass sich die Welt «auf der Überholspur in Richtung Klima-Desaster» befindet. Nationen und Unternehmen würden nicht nur die Augen vor einer globalen Katastrophe verschließen, sondern auch noch Öl ins Feuer gießen. Es bleibt nur noch sehr wenig Zeit, um politische Maßnahmen zur Förderung eines umweltfreundlicheren Lebensstils und billigerer erneuerbarer Energien umzusetzen, die Arbeitsplätze, Energiesicherheit und Preisstabilität schaffen würden.»