Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Dienstag

«DNA»: Putin will einen unterwürfigen Vasallen

STRAßBURG: Zu den diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Dienstag:

«(...)Dass (der ukrainische Präsident) Wolodymyr Selenskyj sich zu einer Neutralität seines Landes bereiterklärt hat, ist ein großer Schritt auf Moskau zu. Doch wahrscheinlich muss er noch weiter gehen, damit Putin das Angebot annimmt und auf den Donbass und die Krim verzichten, die er ohnehin schon verloren hat.(...)»

«Der schwierigste Teil wird dann sein, herauszufinden, was der jeweils andere unter dieser «Neutralität» versteht. Eine Entmilitarisierung würde für die Ukraine einer Kapitulation gleichkommen. Doch der Kreml will nicht nur die Gewissheit haben, niemals weder die Nato noch eine westliche Armee vor seiner Haustür zu haben, sondern auch, dass die Ukraine so geschwächt und angeschlagen ist, um auch seiner ersten Forderung nachzukommen. (Der russische Präsident Wladimir) Putin will weder die Schweiz, noch Schweden oder Österreich. Er will keinen Nachbarn, er will einen unterwürfigen Vasallen.»

«Hospodarske noviny»: Macron profitiert von Vermittlungsversuchen

PRAG: Zu den Chancen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf eine Wiederwahl im April schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Macron ist nicht mehr der unverbrauchte Politiker von einst, der für Veränderungen kämpft. Seine Reformversuche sind auf halbem Wege steckengeblieben. Doch der aktuelle Rückgang der Arbeitslosigkeit und das wirtschaftliche Wachstum dürften dem Amtsinhaber nützen. Ein ganz neuer Faktor im Wahlkampf ist der russische Angriff auf die Ukraine. Die anhaltenden Versuche des Präsidenten, mit dem Kreml im Gespräch zu bleiben, werden von seinem heimischen Publikum begrüßt, das nicht auf Konfrontation mit dem russischen Aggressor aus ist. Für Macrons rechte Rivalen Marine Le Pen und Éric Zemmour rächt sich indes, dass sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin lange verehrt haben.»

«Svenska Dagbladet»: Bidens befreiender Klartext

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Dienstag zur Rede von US-Präsident Joe Biden in Warschau, die er mit den Worten «Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben» geschlossen hatte:

«Die Rede von Präsident Biden in Warschau war vermutlich die stärkste und beste seiner gesamten Karriere. Die Schlussworte werden zu einem Klassiker werden wie die von John F. Kennedy in Berlin und die von Ronald Reagan am Brandenburger Tor 1987. Biden sprach nicht zu einem russischen Spion und Diktator, sondern zur freien Welt, die nicht unter Putins Herrschaft leben will. Seine Botschaft war, dass es jetzt reicht. Bidens Worte bedeuten etwas für Mitbürger der demokratischen Gemeinschaft, die für die Zivilisation im Westen wie im Osten einstehen. Sie zeigen, warum Werte wie Freiheit, Souveränität und Demokratie ohne Kompromisse gegen die Gräueltaten verteidigt werden müssen, die Wladimir Putin und seine Kriegshunde gegen ein Volk begehen, das Russland niemals etwas getan hat.»

«de Volkskrant»: Krieg in der Ukraine kennt keine Gewinner

AMSTERDAM: Zum Krieg Russlands gegen die Ukraine meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Dienstag:

«Moralisch wurden die Invasion und die Gräueltaten Russlands in der Ukraine bereits verurteilt, und zwar reichlich. Die Bilder von zerbombten Stadtvierteln und die damit verbundene Flucht von fast vier Millionen Bürgern in einem Monat, sprechen eine eigene Sprache. Erst letzte Woche forderte UN-Generalsekretär António Guterres Russland auf, den «absurden Krieg» zu beenden, und fragte sich laut, wie viele Menschenleben noch zu beklagen seien, bevor die Erkenntnis eintrete, dass es nach Beendigung der Kämpfe nur Verlierer und keine Gewinner geben werde. (...)

Die internationale Gemeinschaft steht der humanitären Katastrophe, die sich in der Ukraine abspielt, schlichtweg machtlos gegenüber, weil ein militärisches Eingreifen nicht in Frage kommt und Wirtschaftssanktionen bisher keine Wirkung gezeigt haben. Großherzig Flüchtlinge aufzunehmen bleibt die einzige Möglichkeit.»

«Nepszava»: Gewalt darf nie die Antwort sein

BUDAPEST: Die Budapester Tageszeitung «Nepszava» kommentiert am Dienstag die Ohrfeige von Hollywood-Star Will Smith für den Komiker Chris Rock auf der Bühne der Oscar-Gala:

«Als routinierter Comedian hätte Chris Rock spüren müssen, dass er eine Grenze überschritt, als er über die Autoimmun-Erkrankung (von Smiths Ehefrau Jada Pinkett) witzelte. (...) Doch unter keinen Umständen darf Gewalt die Antwort sein, nicht nur auf eine Beleidigung, sondern auf nichts. Smith hätte sich seiner Verantwortung - als geschichtenerzählender Produzent und als Schauspieler mit Vorbildwirkung - bewusst sein müssen. Besonders, da er wenige Minuten später erneut auf die Bühne ging, um den ersten Oscar seines Lebens (für die Hauptrolle in «King Richard») entgegenzunehmen. Seine tränenreichen Bitten um Verzeihung nahm das Publikum der Gala (...) offensichtlich an. Das ändert nichts an der Tatsache, dass er den Höhepunkt seiner Karriere als Alptraum in Erinnerung behalten wird.»

«NZZ»: Taktvolle Worte werden Putin nicht aufhalten

ZÜRICH: Zur umstrittenen Äußerung des US-Präsidenten Joe Biden in Warschau meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Zweifellos hätte Biden seine Worte geschickter wählen können. Die Macht der Worte ist nicht zu unterschätzen. Überschätzen sollte man sie aber auch nicht. Putin ist kein Gorbatschow, der bereit war, sein Machtsystem und seine Weltsicht zu hinterfragen. Allein mit taktvoll gewählten Worten lässt sich der Kremlchef nicht von seinem Plan abbringen, die ukrainische Nation zu unterjochen, sich über jegliches Völkerrecht hinwegzusetzen und langfristig die liberale Weltordnung auszuhebeln. Verhandlungen mit Moskau sind erst erfolgversprechend, wenn Putin angesichts der geschlossenen westlichen Unterstützung für Kiew eine militärische Niederlage droht. (...)

Offensichtlich hat der Westen immer noch Angst davor, die Gefahr des russischen Krieges gegen die Ukraine für die Weltordnung zu erkennen und gegenüber Moskau klare Worte zu finden. Während Biden bei seinem Besuch in Polen den Kremlchef auch als «Schlächter» bezeichnete, distanzierte sich der französische Präsident Emmanuel Macron davon. Es gehe darum, eine Eskalation zu verhindern, um einen Waffenstillstand zu erreichen, meinte Macron. Derweil eskaliert Putin die Situation in der Ukraine weiter, bombardiert ganze Städte und treibt Millionen von Menschen in die Flucht. Das kann nicht sein.»

«The Guardian»: Selenskyj verfolgt eine zweigleisige Strategie

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Dienstag den Verlauf des Ukraine-Krieges:

«Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verfolgt eine zweigleisige Strategie im Umgang mit Moskau. Er gibt bei seiner diplomatischen Position nach. So erklärte er gegenüber russischen Journalisten, die Ukraine könne neutral sein und im Rahmen eines Friedensabkommens einen Kompromiss über den Status der östlichen Donbass-Region eingehen. Gleichzeitig verhärtet er seine militärische Position, indem er mehr Panzer, Raketen und sogar Kampfjets von der Nato fordert. Selenskyj will so viel Souveränität und Autonomie wie irgend möglich sichern. Er verdient unsere Unterstützung. Putin scheint die Verhandlungen nicht annähernd so ernst zu nehmen wie die Ukraine. (...)

Putin hat sich an seinem Erfolg bei der Ausweitung seines Einflusses in den ehemaligen Sowjetrepubliken und im Nahen Osten berauscht. Doch sein unmoralischer und illegaler Krieg in der Ukraine hat die Nato aufgerüttelt und die EU geeint. Putin hat das wahr gemacht, was er am meisten gefürchtet hat: eine Ukraine, die sich stolz von Russland abgrenzt und in der Liberale und Nationalisten gemeinsame Sache machen. Kiew und Moskau werden sich wahrscheinlich mit weniger zufrieden geben müssen, als sie wollen.»

«Washington Post»: Bidens Äußerung offenbart Wahrheit

WASHINGTON: Zu den Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über den Verbleib von Wladimir Putin an der Macht in Russland schreibt die «Washington Post»:

«Bidens Bemerkung hatte etwas für sich: Wahrheit. (...) Sie diente zumindest dazu, Bidens umfassendere Bewertung des Putin-Regimes mit der unausweichlichen Schlussfolgerung zu verbinden: Es kann keinen Frieden und keine Sicherheit geben, solange es an der Macht ist. (...) Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben keine andere Wahl, als eine Strategie zu entwickeln, die nicht auf der langfristigen Realität basiert, nämlich dass sie nicht mit einem Putin-Regime leben können, sondern auf der kurzfristigen Wirklichkeit, dass sie es müssen - es sei denn, es kommt zu einer nicht absehbaren Revolution in Moskau (...)

In der Zwischenzeit ist der beste Kurs für den Westen, weiterhin das zu tun, was er tut: die russische Wirtschaft zu sanktionieren und gleichzeitig die Ukrainer großzügig und schnell mit Waffen auszustatten und zu unterstützen, um Russlands Scheitern auf dem Schlachtfeld sicherzustellen. Diese Politik funktioniert: Russland war bereits gezwungen, seine öffentlich erklärten Ziele zurückzuschrauben, ein stillschweigendes Eingeständnis, dass es nicht in der Lage ist, Kiew oder andere größere Städte einzunehmen. Das einzige Szenario, das Putins Machterhalt auf unbestimmte Zeit zu garantieren scheint, ist ein klarer russischer militärischer Sieg - und das wird mit jedem vergehenden Tag unwahrscheinlicher.»

«Rzeczpospolita»: Es ist noch weit bis zum Ende des Ukraine-Kriegs

WARSCHAU: Die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» kommentiert am Dienstag die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland:

«Die Ukraine und Russland verhandeln. Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj sagt, sein Land wolle der Nato nicht mehr beitreten. Dies war ja angeblich die Hauptforderung des Kremls: die Osterweiterung des Bündnisses zu stoppen. Man könnte also meinen, dass der Frieden sofort eintritt. Nein, das wirkliche Ende dieses Krieges würde darin bestehen, sicherzustellen, dass der Kreml nicht irgendwann einen weiteren Krieg provoziert.

Die wichtigste Bedingung der Ukraine für ein Abkommen, also für Zugeständnisse ihrerseits, ist der vollständige Rückzug der russischen Truppen, zumindest auf den Stand zu Beginn der aktuellen Invasion. Eine offensichtliche Bedingung. Was nicht bedeutet, dass sie im gesamten Westen mit Offenheit akzeptiert wird - ganz zu schweigen von Russland. Es ist klar, dass keine Entscheidungen über die Zukunft des Landes getroffen werden können, wenn die russische Armee vor den Toren Kiews steht oder die Ukrainer von der Küste abschneidet. Doch Putin gibt nicht nur keinen Befehl zum Rückzug, er tut alles, um die Erfüllung der offensichtlichen Bedingung unmöglich zu machen.»