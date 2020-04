«Gazeta Wyborcza»: Polen tut nichts für die Pendler an der Grenze

WARSCHAU: Polen hält an strengen Corona-Regeln auch für Pendler an seinen Grenzen fest. Dazu schreibt die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Dienstag:

«Regierungschef Mateusz Morawiecki (...) hat sich im März nicht mit den Nachbarn über die Schließung von Polens Grenzen beraten und auch die Verlängerung dieser Auflage hat er jetzt mit niemandem abgesprochen. Ausländer dürfen nicht nach Polen einreisen. Und Polen, die auch nur für einen Moment das Land verlassen, müssen danach für zwei Wochen in Quarantäne.

Das Ergebnis? Die wirtschaftlichen Verbindungen an der Grenze zu Deutschland und zu Tschechien sind gekappt. Polnische Beschäftigte können nicht zu ihrer Arbeit ins Ausland fahren - oder sie können von Deutschland und Tschechien aus nicht zurück nach Hause. Und den Unternehmen im Ausland fehlen die Arbeitskräfte. Aber die Regierung tut nichts, um Tausenden Menschen, die nun keine Einkünfte mehr haben, das Leben zu erleichtern.»

«NZZ»: Saudi-Arabien sollte aus dem Jemen abziehen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag den Bürgerkrieg im Jemen:

«Trotz einer jahrelangen Bombenkampagne, die zehntausende Zivilisten das Leben gekostet und die Infrastruktur des Landes in Trümmer gelegt hat, ist es Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman nicht gelungen, die Huthi zu besiegen. Nicht nur kontrollieren diese Sanaa, auch der Einfluss Irans ist gewachsen, da sich die Huthi auf der Suche nach Waffen verstärkt an Teheran gewandt haben. Die Intervention ist damit gescheitert und sogar kontraproduktiv.

Die Emirate haben dies erkannt und ihre Truppen weitgehend abgezogen. Bin Salman sollte nun nachziehen, so schwer das dem ungestümen Kronprinzen auch fallen mag, und seinen verfehlten Militäreinsatz beenden. Zwar wird der Bürgerkrieg damit kaum enden - schließlich liegen die Gründe dafür in Jemen selbst. Ein Abbruch der saudischen Intervention und ein Stopp der Waffenlieferungen können jedoch helfen, den Konflikt zu beruhigen. Am Ende müssen die Parteien, Milizen und Stämme in Jemen selbst einen Weg finden, zu einer neuen Machtteilung zu gelangen.»