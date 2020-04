Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.20 | Aktualisiert um: 13:49 | Überblick

«Tages-Anzeiger»: Europa bewältigt Corona-Krise nur gemeinsam

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Freitag die Bemühungen der EU um ein europäisches Antikrisenprogramm zur Corona-Pandemie:

«Wo die Europäer sicher Nachholbedarf haben, ist in Selbstdarstellung und in Kommunikation. Die enorme Summe von einer halben Billion Euro kann ab Juni an Mitteln für Kurzarbeiter, Unternehmen und Spitäler fließen, viele Regeln sind außer Kraft gesetzt, und die Euronotenbank steht auch bereit. Doch die Ergebnisse werden in endlosen Videokonferenzen zerredet.

Auch bei den 1,5 Billionen Euro für den Wiederaufbaufonds wird die falsche Diskussion über Solidarität geführt. Die Europäer kommen nur gemeinsam aus der Corona-Krise - oder gar nicht. Deshalb ist es im aufgeklärten Eigeninteresse der Nordeuropäer, den stärker betroffenen Südeuropäern beizustehen. Sonst bekommen die Untergangspropheten am Ende doch noch recht.»

«FINANCIAL TIMES»: Rechtmäßigkeit der US-Wahl könnte gefährdet sein

LONDON: Die «Financial Times» warnt am Freitag vor einer Beeinträchtigung der US-Präsidentschaftswahl durch die Corona-Krise:

«Anhaltende Lockdowns oder neue Quarantäne-Maßnahmen infolge einer zweiten Virus-Welle später im Jahr könnten Amerikaner abhalten, in Wahllokale zu gehen. Ein noch schlimmeres Szenario wäre es, sollte die Trump-Administration versuchen, das Virus als Vorwand zu benutzen, die Wahlbeteiligung niedrig zu halten. Das könnte die Rechtmäßigkeit des Wahlprozesses - und seiner Ergebnisse - insgesamt in Frage stellen. (...)

Empfohlen wird die Ausstattung der Wahllokale mit der Möglichkeit zum Abstandhalten, die Ausweitung der Möglichkeiten zur vorzeitigen Stimmabgabe, die Zulassung der Online-Wählerregistrierung und die Briefwahl als kostenlose Option für alle. Um das alles machen zu können, müssen Parlamente und Gouverneure der Bundesstaaten neue Gesetze verabschieden und neue Maßnahmen einführen. Das muss jetzt geschehen. Die Finanzierung dafür sollte auf Bundesebene garantiert werden. Und Donald Trump sowie Joe Biden sollten versprechen, die Ergebnisse eines solchen Wahlsystems zu respektieren.»

«de Volkskrant»: Wer zahlt die Rechnung für die Corona-Krise?

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» stellt am Freitag die Frage, wer die Kosten für die Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise tragen soll:

«Schickt die Rechnung für die Krise nicht automatisch an die Arbeitnehmer und Verbraucher. (...) Viele stöhnen, «dass der Steuerzahler letztendlich für diese Krise bezahlen wird». Aber die Steuerlast ist bereits heute sehr ungleich verteilt zwischen Arbeit und Konsum (schwer) auf der einen Seite und dem Kapital (federleicht) auf der anderen Seite. Es ist eine politische Entscheidung, dass die Niederlande ein Steuerparadies für internationale Unternehmen wie Booking.com sind.

Das gilt auch für die Frage, an wen die Rechnung für die Krise geschickt werden soll. Es liegt auf der Hand, dass diese Frage im Wahlkampf für die Parlamentswahlen im nächsten Jahr eine wichtige Rolle spielen wird. Bei der Ausarbeitung ihrer Wahlprogramme werden die Parteien nicht um die Frage herumkommen, wer das alles bezahlen soll.»