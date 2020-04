Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen

Von: Redaktion DER FARANG | 23.04.20 | Aktualisiert um: 14:07 | Überblick

«Tages-Anzeiger»: Kontrolle und Haftung dürfen nicht auseinanderfallen

ZÜRICH: Die EU-Staats- und Regierungschefs werden auf einer Videokonferenz über ein europäisches Antikrisenprogramm zur Corona-Pandemie beraten. Dazu schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Entscheidend in dem Kräftemessen ist vor allem Deutschland, das politisch und wirtschaftlich mächtigste Mitglied der EU. Angeführt von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wendet sich die deutsche Regierung entschlossen gegen eine Vergemeinschaftung von Schulden - auch wenn diese als Corona-Bonds zeitlich befristet und auf die Bewältigung der aktuellen Pandemie konzentriert daherkämen. Ihr Argument ist dasselbe wie in der Schuldenkrise vor zehn Jahren: Die Euro-Verträge schließen eine Schulden- und Transferunion explizit aus. Kontrolle und Haftung dürften nicht auseinanderfallen. Habe ein Land auf die Schulden eines anderen keinen Einfluss, könne es dafür auch nicht haftbar gemacht werden.»

«De Telegraaf»: Eurobonds kommen nicht in Frage

AMSTERDAM: Zur Debatte über eine gemeinsame Schuldenaufnahme der Euro-Länder in der Coronakrise heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Eurobonds, also eine gemeinsame Schuldenaufnahme von Staaten, kommen für Deutschland, die Niederlande und auch andere nicht in Frage. Mit einem deutschen Nein sind sie ohnehin absolut nicht machbar. Aber es gibt durchaus Bewegung im deutschen Lager. Die EU-Kommission könnte Obligationen ausgeben, mit deren Hilfe Staaten ihr Haus in Ordnung bringen können. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat wohl angedeutet, sich damit anfreunden zu können. Die EU-Mitgliedstaaten würden gemeinsam dafür einstehen. Auch die Niederlande scheinen sich vorsichtig in diese Richtung zu bewegen, aber nur zu strengen Bedingungen. Es muss von vornherein um Darlehen gehen, nicht um Zuwendungen, wie es die Spanier vorgeschlagen haben. Und die Laufzeiten dieser Obligationen dürfen nicht ewig währen.»

«NZZ»: Hoffnung auf Gerechtigkeit für Assads Opfer

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Prozess in Koblenz gegen zwei Verantwortliche des syrischen Foltersystems:

«Es ist unwahrscheinlich, dass (Syriens Präsident Baschar al-) Assad oder andere Verantwortliche wie der von Deutschland per Haftbefehl gesuchte frühere Geheimdienstchef Dschamil Hassan dereinst vor Gericht kommen. Auch wird die Aussicht auf ein Strafverfahren sie kaum abschrecken, weitere Verbrechen zu begehen. Wer wie Assad seit Jahren mit unerbittlicher Härte, aber auch großem Risiko um sein persönliches Überleben kämpft, wird sich von einer Anklage im fernen Europa kaum beeindrucken lassen. Dennoch ist der Prozess in Koblenz von großer Bedeutung für die Aufarbeitung des syrischen Foltersystems sowie ein erster Schritt, den Opfern Gerechtigkeit zu verschaffen. Auch wenn Assad an der Macht bleiben wird, ist es wichtig, die Verantwortlichkeiten klar zu benennen: Nicht die Dschihadisten, nicht die Türken und nicht die Russen haben das meiste Blut in Syrien vergossen. Es ist Assad, der für mehr als drei Viertel der Toten die Schuld trägt.»

«Corriere della Sera»: Prozess in Koblenz ist symbolischer Anfang

ROM: Zu dem Strafprozess gegen zwei mutmaßliche Folterer des syrischen Assad-Regimes in Koblenz schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Donnerstag:

«Es ist ein Anfang. Nicht mehr und nicht weniger. Es wird nicht das Nürnberg der Nazi-Größen sein. Aber Koblenz, das am Zusammenfluss von Rhein und Mosel thront, könnte ein symbolischer Ort für alle werden, die Gerechtigkeit für Syrien fordern. (...). Anwar R. und Eyad A. reisten zwischen 2014 und 2018 nach Deutschland ein, um sich unter den Tausenden syrischen Flüchtlingen zu verstecken, die in den vergangenen Jahren nach Europa gegangen waren. Sie haben jedoch nicht damit gerechnet, dass in Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweden und Norwegen ein Grundsatz der universellen Gerichtsbarkeit gilt, der es ermöglicht, jemanden wegen Verbrechen in einem anderen Staat zu verhaften, auch wenn dessen Regierung dies und - wie im vorliegenden Fall von Syrien - den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennt.»

«De Standaard»: Auf dem Weg zur «anderthalb-Meter-Gesellschaft»

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Donnerstag die Suche nach einem Weg zur Lockerung der Corona-Maßnahmen:

«Blind, tastend und stolpernd suchen wir nach dem Ausgang aus dem Lockdown. Jeden Tag wächst die Erkenntnis, dass es ein langer, dunkler Tunnel sein wird. Die App, die alle Probleme lösen würde, gibt es nicht. Tests in großem Stil laufen auch nicht schnell an. Die Kontrolle über unser Schicksal durch Technologie und asiatische Disziplin zu erlangen, ist also keine Option. Wir müssen es auf belgische Art tun, improvisierend, mit fraglichen und manchmal verrückten Szenarien, selbstgemachten Mundmasken, viel Klebeband auf dem Boden und alternierenden Schultagen. Bis etwas anderes erfunden ist. Wir werden eine «anderthalb-Meter-Gesellschaft» sein.»

«Pravo»: Solidarität in Corona-Krise in Gefahr

PRAG: Zu den immer stärker werdenden Forderungen nach einer schnelleren Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen in Tschechien schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Prag am Donnerstag:

«Wir atmen auf. Der warme Frühling ist da. Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus geht zurück. Die Rückkehr zum normalen Leben scheint verlockend. Die Stimmen derer, die fordern, dass wir auch an die Folgen für die Wirtschaft und an die Behandlung anderer Erkrankungen denken müssen, werden stärker. In diese Diskussion hat sich (der tschechische) Ex-Präsident Vaclav Klaus mit seinem Aufruf zu einem «Aufstand der Massen» eingemischt. (...) Doch eine solche Rebellion im Namen von Freiheit und Markt würde die Rückkehr von Individualismus und Egoismus bedeuten. Und das wäre eine ernsthafte Gefahr für die neu entdeckte Solidarität in der Krise.»

«The Times»: Aufhebung des Lockdowns immer noch zu gefährlich

LONDON: Die Londoner «Times» beschäftigt sich am Donnerstag mit den Debatten um einen Ausweg aus dem Corona-Lockdown:

«Natürlich bestünde der alternative Ausweg in der Rückkehr zu einer Variante der ursprünglichen Regierungsstrategie einer Herdenimmunität. Die Lockerung von Restriktionen für jene im arbeitsfähigen Alter bei gleichzeitiger Beibehaltung der Isolation älterer und gefährdeter Menschen, die am wahrscheinlichsten auf medizinische Intensivbehandlung angewiesen wären. Zwischen einzelnen Teilen der Bevölkerung zu unterscheiden, würde jedoch schwierige ethische Fragen aufwerfen. Außerdem würde eine solche Strategie nur funktionieren, wenn jüngere Menschen überzeugt wären, dass die Gefahren für ihre Gesundheit tatsächlich nur gering sind. Dafür wären bessere als die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Daten zu Sterbequoten sowie Forschungen zur Dauer der Immunität erforderlich. Solange es dazu keine genaueren Informationen gibt, wäre eine Aufhebung des Lockdowns gefährlich.»

«DIE PRESSE»: Kultursommer wichtiger als die Bundesliga

WIEN: Die österreichische Zeitung «Die Presse» setzt sich dafür ein, dass Festspiele wie in Salzburg und Bregenz in diesem Sommer nicht wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Sie sollten stattfinden, wenn der Ausbruch unter Kontrolle sei, schreibt die Zeitung am Donnerstag:

«Die Salzburger und Bregenzer Festspiele jetzt schon prophylaktisch abzusagen wäre dumm. Genauso dumm wäre es, auf sie zu verzichten, weil andere Veranstalter bereits abgesagt haben und sonst neidisch wären, nach dem Motto: Bitte, warum dürfen die und wir nicht? Auch Polemik gegen angeblich elitäre Hochkultur ist jetzt nicht angebracht. Für solche Manöver sind die Festspiele zu bedeutend, nicht nur für den Tourismus, auch für das Kulturland Österreich. Für beide ist es deutlich wichtiger, dass die Festspiele stattfinden als ein anachronistisches und umweltverschmutzendes Autorennen. Und ja, auch wichtiger als die Fußballbundesliga. »

«Nesawissimaja»: USA stehen in Corona-Krise am Scheideweg

MOSKAU: Die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» schreibt am Donnerstag zu den politischen Diskussionen in der Corona-Krise in den USA:

«Die Rückkehr zur Normalität, wie Präsident Donald Trump und viele konservative Republikaner sie wollen, ist ein Imperativ. Es ist eine Frage des Überlebens. Alle bisherigen Finanzspritzen zur Unterstützung amerikanischer Familien sind nur halbe Lösungen. Sie sollen die Krise lindern, können sie aber keinesfalls lösen. (...)

Die ausgebrochene Krise hat das Heiligste des amerikanischen Wirtschaftsmodells schwer getroffen, nämlich die Privatwirtschaft. Große US-Konzerne werden das mit einem milliardenschweren Verlust schon irgendwie überleben. Kleine und mittlere Unternehmen werden aber zwangsläufig pleite gehen, denn keine Maßnahmen werden ihnen helfen können. Am Ende ist es nicht wichtig, ob die Menschen ohne Arbeit am Coronavirus oder am Stress sterben, der durch das Fehlen eines Lebensunterhaltes verursacht wird. (...)

Die beiden großen Parteien sind deshalb wieder auf Konfrontationskurs. Es geht darum, wie die Führung des Landes mit der Krise umzugehen hat und wie Amerika nach dem Sieg über die Pandemie aussehen wird. Es bleibt zu hoffen, dass der gesunde Menschenverstand überwiegt und ein Kompromiss gefunden wird, der die Gesellschaft aus der heutigen Sackgasse führen wird.»

«El País»: «Trump ist eine Schande»

MADRID: Zur Rolle von US-Präsident Donald Trump bei der Bekämpfung der nur schwer zu kontrollierenden Covid-19-Pandemie meint die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Das Scheitern ist alarmierend. Nur wenige Regierende werden sich der katastrophalen Bilanz der Pandemie entziehen können. Vor allem die USA nicht, angesichts der Zerstörung der Volkswirtschaften. Eine Erklärung des Geschehens wird nicht leicht werden. Dafür muss die Pandemie erst vorbei oder zumindest unter Kontrolle sein und die schlechten Absichten derer ins Leere gelaufen sein, die darauf ihr von Egoismus und Ideologie gefeuertes Süppchen kochen.

Das erste Problem sind die neuen und unbekannten Eigenschaften des Virus. Die symptomlose Ansteckung erschwert jede Vorbeugung. Es ist schwierig, Schwererkrankte rechtzeitig zu erkennen. Und dann sind da die vielen Zweifel hinsichtlich der Corona-Tests als auch der Dauer einer Immunisierung.

Das Schlimmste aber ist, dass dies alles bekannt war. Die Sammlung der Berichte von Geheimdiensten und Denkfabriken, in denen die Ankunft einer Pandemie wie dieser vorhergesagt wurde, ist skandalös. «Die Gefahr nimmt zu und, die Welt ist nicht vorbereitet», heißt es in einer dieser Warnungen.

Er (Trump) wusste das, natürlich wusste er das. Aber er beschäftigte sich lieber mit anderen Dingen: das Land zu spalten, seinen Narzissmus zu befriedigen und seine Wiederwahl zu sichern. Niemand verkörpert so sehr wie Donald Trump die übelsten Fehler und Laster aller Menschen. Trump ist eine Schande. Für sein Land, weil er den Kampf gegen die Pandemie behindert und für die Welt, weil sie nicht mehr auf die Führungsrolle des Weißen Hauses setzen kann.»

«Rzeczpospolita»: Brüssel muss langfristiger planen

WARSCHAU: Mit dem EU-Gipfel zu den Folgen der Corona-Krise befasst sich die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Die Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten treffen sich am Donnerstag zu einer Videokonferenz. Es ist bezeichnend, dass sich bereits vor ihrem Beginn alle einig waren, dass es keine konkreten Entscheidungen geben werde. Ein weiteres Treffen, weitere Diskussionen und die Suche nach einem Kompromiss. Weitere verlorene Tage und Wochen. So werden es die Kritiker der Aktionen Brüssels gerne darstellen.

Dabei hat Brüssel auf das Coronavirus vielleicht mit Verspätung reagiert, aber - wenn man die bisherige Erfahrung mit EU-Einrichtungen berücksichtigt - vollkommen reibungslos. Die finanziellen Mittel für die dringensten Bedürfnisse, die den Schutz der Gesundheit, aber auch den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Unterstützung von Arbeitslosen betreffen, sind gesichert. Jetzt kommt die Zeit für die Planung mit längerfristiger Perspektive.»

«Le Parisien»: Unternehmen haben massive Existenzängste

PARIS: Die Sorge der kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Corona-Krise kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag:

«Von den große Automobilwerken bis zu den kleinen Handwerkerbetrieben, von den Fließbändern bis zu den Chefbüros ist die Lust spürbar, zur Arbeit zurückzukehren. Es gibt natürlich gewisse Befürchtungen und Fragen zur Art und Weise, wie die Wiederaufnahme der Arbeit ablaufen soll, aber es überwiegt doch die Ungeduld. (...) Alle Schichten der Firmen, deren Produktion vor mehr als einem Monat plötzlich eingestellt wurde, teilen oft dieselbe Befürchtung: nämlich die, dass diese vorübergehende Unterbrechung endgültig werden könnte. Eine ernste Befürchtung, die besonders in einigen kleinen und mittelständischen Unternehmen geteilt wird, wo jeder Tag der Inaktivität die Zukunft zunehmend belastet.»