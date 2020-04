Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen

Von: Redaktion (dpa) | 22.04.20 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

«NZZ»: Eine Regierung ohne Vision

ZÜRICH: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und sein Rivale Benny Gantz haben sich auf die Bildung einer Regierung geeinigt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Von Reformen oder gar einer Vision ist in der Koalitionsvereinbarung gar nicht erst die Rede. Vielmehr atmet sie den Geist der gegenseitigen Blockade. (...) Faktisch wird Israel nun von einer Doppelspitze geführt. Die Regierung besteht gemäß dem Koalitionsvertrag aus «zwei Blöcken», wobei die Zahl der Minister nach sechs Monaten auf 36 steigen wird. Das wäre nicht nur die größte Regierung in der Geschichte Israels - und das in einer Zeit, in der dem Land eine schwere Rezession droht -, es wäre auch eine Regierung, in der nur der Chef des jeweiligen Blocks über die Ernennung oder die Absetzung «seiner» Minister entscheiden könnte. Im besten Fall führt diese Regierung Israel halbwegs unbeschadet durch die Corona-Krise. Im schlimmsten Fall zerbricht sie nach ein paar Monaten, und die politische Schlammschlacht geht wieder von vorne los.»

«Tages-Anzeiger»: Folgen für alle Wirtschaftsbereiche

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die Folgen des Ölpreisverfalls:

«Die extremen Entwicklungen in der Ölindustrie stehen stellvertretend für die Folgen dieser Krise in vielen anderen Teilen der Wirtschaft weltweit: Der Produktions- und Nachfrageausfall eines Wirtschaftssektors pflanzt sich fort in anderen Firmen, Branchen und Ländern. Wenn Unternehmen ihre Schulden nicht mehr begleichen können - ob aus der Öl- oder einer anderen Branche -, dann kommen auch deren Beschäftigte, Gläubiger, Banken und die Kapitalmärkte unter Druck. Die Folgen sind Konkurswellen, eine massiv steigende Arbeitslosigkeit, finanzielle Verwerfungen und politische Konflikte. Nicht nur die Ölindustrie droht durch diese internationale Entwicklung über die Krise hinaus nachhaltig beschädigt zu werden, sondern auch alle anderen Bereiche der Wirtschaft.»

«Der Standard»: Zu billiges Öl könnte Klimawende verzögern

WIEN: Die Turbulenzen am Ölmarkt und deren mögliche Folgen auf den Kampf gegen den Klimawandel kommentiert die Wiener Tageszeitung «Der Standard» am Mittwoch:

«Wohl begünstigt ein günstiger Ölpreis kurzfristig den wirtschaftlichen Neustart nach der Krise, er birgt aber Gefahren für die angestrebte Energiewende mit dem Langfristziel einer CO2-Neutralität. In Marktwirtschaften stehen verschiedene Energieträger miteinander in Preiswettbewerb, auch erneuerbare mit fossilen Energiequellen. Sind Öl und Gas wesentlich billiger als die klimafreundlichen Alternativen, kann dies die Entwicklung erneuerbarer Alternativen verzögern.

Im Zuge der Aufräumarbeiten nach der Corona-Krise müssen ohnedies fast alle Länder die Sanierung ihrer durch Rettungsaktionen ausgehöhlten Staatsfinanzen angehen. Warum diese Gelegenheit nicht am Schopf packen für eine wohldosierte Ökologisierung der Steuersysteme?»

«Der Standard» zu Israels neuer Regierung: Ernüchternd alternativlos

WIEN: Zur Regierungsbildung in Israel meint die österreichische Tageszeitung «Der Standard» am Mittwoch:

«In Israel sind am Tag, nachdem die frohe Botschaft einer Regierungsbildung verkündet wurde, viele Seiten ernüchtert. (...) Alle müssen sich aber fragen, was die Alternative gewesen wäre. Die Antwort ist: ein vierter Wahlgang. Ein Staat, der tief im Kampf gegen die Pandemie steckt, der die schwerste Wirtschaftskrise seiner Geschichte bewältigen muss und zugleich geopolitisch immer noch so verwundbar ist, wie er immer war, kann es sich nicht leisten, keine handlungsfähige Regierung zu haben. Bleibt also nur zu hoffen, dass dieser Pakt länger als ein paar Monate hält.»