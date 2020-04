Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen

Written by: Redaktion (dpa) | 21/04/2020 | Aktualisiert um: 13:46 | Überblick

«The Guardian»: Triumph der Ideologie über die Vernunft

LONDON: Die britische Regierung pocht trotz Corona-Krise auf den Vollzug des Brexits bis Ende des Jahres. Dazu meint der Londoner «Guardian» am Dienstag:

«Das Beharren der Regierung, dass die Übergangsperiode unter allen Umständen am 31. Dezember auslaufen wird, ist ein Triumph der Ideologie über den gesunden Menschenverstand. (...) Für die vorhersehbare Zukunft wird sich die Regierung ausschließlich damit beschäftigen müssen, einen Weg durch den Lockdown sowie einen Ausweg daraus zu finden. Der Versuch, gleichzeitig Großbritanniens Beziehungen zu seinen wichtigsten Handelspartnern neu zu gestalten - die selbst vor allem mit der Bewältigung der Corona-Pandemie beschäftig sind - ist starrsinnig und wirklichkeitsfremd. Damit drohen Unternehmen in eine unmögliche Position gebracht zu werden, wie die Britische Handelskammer aufgezeigt hat.»

«El País»: Mexiko produziert viele Probleme der Corona-Krise selbst

MADRID: Zu den möglichen Ausmaßen des Coronavirus in Mexiko meint die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Mexiko bereitet sich darauf vor, in die akuteste Phase der Coronavirus-Pandemie einzutreten, mit den gleichen Problemen wie Länder, die diese Phase bereits durchlaufen haben - und zu denen einige weitere hinzugerechnet werden müssen, die im Land selbst fabriziert werden. Zu den schwerwiegenden Mängeln des Gesundheitssystems in dem nordamerikanischen Land kommt die Weigerung seines Präsidenten, die Ausgaben zu erhöhen - wie von Experten, Geschäftsleuten und seinem eigenen Finanzminister gefordert -, um den wirtschaftlichen Schlag zu mildern, der das produktive Gefüge der Nation zu zerstören und noch weitere Schichten der Bevölkerung in die Verarmung zu drängen droht.»

«Tages-Anzeiger»: Brüssel sollte beim Brexit standhaft bleiben

ZÜRICH: Trotz der Corona-Krise hält der britische Premierminister Boris Johnson am Vollzug des Brexits bis zum Jahresende fest. Dazu schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Dienstag:

«Hinter Johnsons sturer Haltung steht die Furcht vor Brexit-Fans in Partei und Wählerschaft, die das Land endlich befreit sehen wollen vom vermeintlichen Brüsseler Joch. Außerdem dürfte das Kalkül eine Rolle spielen, dass der Zeitdruck Brüssel zu Zugeständnissen bewegen könnte. Die EU sollte sich nicht darauf verlassen, dass Johnson am Ende doch einknickt - aus Angst davor, dass ein Sturz über die Klippe im Januar der Wirtschaft schaden würde. In den fast vier Jahren seit dem Brexit-Referendum hat sich die Position der konservativen Regierung immer weiter verhärtet. Trotzdem sollte Brüssel in den Verhandlungen standhaft bleiben. Nachgeben ist keine Option. Regierungen und Unternehmen sind gut beraten, sich auf Zölle vorzubereiten.»

«NZZ»: Berechtigter Wunsch nach normalem Leben

ZÜRICH: US-Präsident Donald Trump heizt Proteste gegen Corona-Schutzmaßnahmen kräftig an. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Trump, der Populist, stellt sich lediglich an die Spitze von Protesten, Frustration und Kritik, die ohnehin da sind. Würde er sie nicht auf seine Bühne lenken, würden andere es tun. Denn der Wunsch, die Bürger nicht übermäßig zu bevormunden, die Wirtschaft nicht stärker als nötig zu belasten und möglichst bald zu einem normalen Leben zurückzukehren, ist berechtigt. Das richtige Maß im Kampf gegen das Coronavirus zu finden, ist schwer. Deshalb ist es wichtig, dass darüber diskutiert und auch gestritten wird. Es gibt nicht den einzig richtigen Weg. Wir alle wissen zu wenig über das Virus. Dem Kommando eines scheinbar allwissenden Präsidenten Trump, der das Land eisern durch die Krise führt, ist ein Konzert verschiedener Stimmen vorzuziehen, in das Trump immer mal wieder hineintrompetet. Am Ende werden die Bürger entscheiden, wessen Stimme sie das größte Vertrauen schenken.»

«De Tijd»: Spitzenmanager sollten auf Teil ihrer Einkommen verzichten

BRÜSSEL: Konzernchefs sollten in der Corona-Krise Opferbereitschaft demonstrieren, meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Dienstag:

«Es ist enttäuschend, dass bislang nur einige wenige Spitzenmanager der großen börsennotierten Unternehmen in unserem Land freiwillig wegen der Coronakrise auf einen Teil ihrer Vergütungen verzichten. (...) Die Konzernchefs haben in jüngster Zeit viel über die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen geredet. Nun haben sie die Möglichkeit, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Damit könnten sie ihren Arbeitnehmern und der Gesellschaft zeigen, dass sie in diesen ungewöhnlichen Zeiten, in dieser schweren wirtschaftlichen Krise, auch bereit sind, Opfer zu bringen.»

«de Volkskrant»: Viele offene Fragen bei Corona-Warn-App

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kritisiert am Dienstag den Versuch der Einführung einer Corona-Warn-App in den Niederlanden:

«Nach den ersten Versuchen mit einer Testversion der App sind die Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre nur noch gewachsen. Die technischen Hürden scheinen höher als erwartet zu sein und es bestehen weit verbreitete Zweifel am Gesamtnutzen des Plans. Die Regierung sollte sich fragen, wie sie schließlich ohne Zwang die notwendigen 60 Prozent der Bevölkerung von einer Beteiligung überzeugen will.

Und was sind die Konsequenzen für Menschen, die zunächst mitmachen, sich dann aber doch den Vereinbarungen entziehen? Darauf gibt es keine Antworten. Und weil die Regierung sich zu früh festgelegt hat, wackelt wieder einmal ein Teil der Strategie.»

«La Repubblica»: Deutschlands Positionen weichen auf

ROM: Mit Blick auf den Video-Gipfel der EU-Staaten am Donnerstag und die Forderung des italienischen Regierungschefs Giuseppe Conte nach neuen Hilfsinstrumenten zur Finanzierung der Corona-Krisenfolgen schreibt die Zeitung «La Repubblica» am Dienstag:

«Bei den Finanzinstrumenten, die den schwächeren Ländern - vor allem Italien und Spanien - helfen sollen, ist das Spiel offen. Neu ist, dass in Deutschland, wo Eurobonds nach wie vor tabu sind, viele vorher harte Positionen flexibler werden. (...) Grund ist nicht ein gutes Herz, sondern die Überzeugung - die sogar der König der Falken, Bundesbankpräsident (Jens) Weidmann, teilt -, dass ein zusammenbrechendes Italien das gesamte Europa der Einheitswährung destabilisieren würde. Daraus folgt, dass die Mission des italienischen Ministerpräsidenten auf dem Gipfel nicht so schwer umsetzbar ist, jedenfalls so lange sie an den Ambitionen gemessen wird. Es dürfte nicht nötig werden, ein Veto einzulegen, die Bedrohung ist viel weniger stark, als es manche Interpretationen in den Medien vermuten lassen. Ohnehin geht es für Conte in Wirklichkeit vor allem darum, (als Regierungschef) im Palazzo Chigi zu überleben.»