Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen

Written by: Redaktion (dpa) | 20/04/2020 | Aktualisiert um: 15:12 | Überblick

«NZZ»: London macht beim Brexit Druck

ZÜRICH: Trotz Corona-Krise will Großbritannien an seinem Fahrplan für den Brexit festhalten. Dazu schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«EU-Vertreter haben in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass sie für eine Verlängerung mehr als nur offen wären. Brüssel erachtete den Zeitplan von Anfang an als zu ambitioniert. Nun monopolisiert die Corona-Krise die Ressourcen und niemand will die wirtschaftliche Unsicherheit zusätzlich erhöhen. Doch London gibt sich unbeeindruckt: Ein Regierungssprecher betonte, man wolle den Zeitplan «unter keinen Umständen» ändern. (...)

Regierungen in aller Welt haben derzeit andere Prioritäten, als mit London Handelsverträge auszuhandeln, und britische Wirtschaftsvertreter signalisieren, dass sie nach dem Corona-Schock einen Brexit-Schock verhindern möchten. In der Öffentlichkeit könnte (Premierminister Boris) Johnson laut Umfragen auf Verständnis zählen, sollte ihn die Pandemie zu einer Verschiebung zwingen. Doch aus Sicht der Regierung gibt es auch politische Gründe gegen eine Verschiebung: Nicht nur hat das Unterhaus eine Verlängerung der Übergangsperiode gesetzlich untersagt, für hartgesottene Brexit-Befürworter beleidigt die EU-Passivmitgliedschaft auch den Nationalstolz.»

«De Standaard»: Corona-Apps werfen viele Fragen auf

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Montag mögliche Folgen der Nutzung einer sogenannten Corona-App:

«Wenn wir die Offenlegung privater Daten gegen Einschränkungen der persönlichen Freiheit abwägen müssen, wird die ethische Debatte noch komplizierter. Denn sowohl die Privatsphäre als auch die Freiheit sind Werte, die wir im Westen hochhalten. Zwischen beiden zu wählen, ist nicht leicht. Noch schwieriger wird es, wenn wir durch Aufgabe der Privatsphäre Leben retten können.

Die Corona-Apps werfen unzählige Fragen auf. Zum Beispiel: Wie freiwillig wäre die Nutzung einer App, wenn sie zu einer Bedingung für den Zugang zu Geschäften, Schulen oder öffentlichen Verkehrsmitteln würde? Oder: Kann die Technologie dazu genutzt werden, eine obligatorische Quarantäne von infizierten Covid-Patienten durchzusetzen? Und auch: Wie bereit sind wir, die Einhaltung sozialer Abstandsmaßnahmen von der Technologie überwachen zu lassen?»

«El Periódico»: Deeskalation ohne viele Illusionen

MADRID: Zur Ankündigung der spanischen Regierung, eventuell schrittweise Lockerungen der strikten Ausgangssperre im Land einzuleiten, meint die spanische Zeitung «El Periódico» am Montag:

«Ministerpräsident Pedro Sánchez hat begonnen, die Deeskalation der Initiativen zur Eindämmung der Ausbreitung der Covid-19 in den Blickwinkel der Spanier zu rücken. Die Daten der Virus-Häufigkeit und der noch immer vorherrschende Mangel an Mitteln, um damit umzugehen, lassen aber nicht viele Illusionen zu. Diese Wiederaufnahme von Aktivitäten und die Reduzierung der Sondermaßnahmen müssen koordiniert werden (der Grund für die Beantragung einer weiteren Verlängerung des Alarmzustands), was je nach Entwicklung der Situation notwendigerweise langsam geschehen muss. Zudem dürfen Schritte zurück im Falle eines neuen Ausbruchs nicht ausgeschlossen werden. (...) Und das Endergebnis wird keine Rückkehr zu der Realität sein, die wir vor Ausbruch der Pandemie gelebt haben: Sánchez spricht bereits von einer «neuen Normalität».»

«Financial Times»: Coronakrise erfordert außergewöhnliche Solidarität

LONDON: Die EU-Regierungschefs wollen in dieser Woche erneut versuchen, einen gemeinsamen Weg für die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie zu finden. Dazu meint die «Financial Times» am Montag:

«Um den Druck auf die schwächsten Mitgliedsländer zu verringern und ihnen die Mittel für den Wiederaufbau ihrer Wirtschaft zu geben, muss sich die Eurozone den Gedanken der gegenseitigen Unterstützung zu eigen machen. Corona-Bonds sind dafür zwar zu emotionsgeladen. Aber es gibt Vorschläge für einen zeitlich begrenzten Wiederaufbau-Fonds, bei dem EU-Anleihen entweder auf der Grundlage von Garantien der Mitgliedsstaaten oder aus dem EU-Haushalt ausgegeben werden. Das Geld würde in Form von Subventionen fließen, müsste aber je nach Stärke der Erholung eines Landes zurückgezahlt werden. (...) Das Ausmaß dieser Krise erfordert eine Demonstration außergewöhnlicher Solidarität. Ohne sie wird die politische Unterstützung für den Euro verfliegen.»

«Le Figaro» : Plan zur Lockerung der Ausgangssperre fehlt

PARIS: Die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Frankreich, die ab dem 11. Mai beginnen soll, kommentiert die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Montag:

«Die Entscheidung, die ganze Bevölkerung ab dem 17. März unter Hausarrest zu stellen, war brutal. (...) Die Franzosen haben sich bereitwillig gebeugt. Ihre Blicke richten sich nun auf den 11. Mai. (...) Emmanuel Macron und der Regierung bleiben drei Wochen, um den Horizont zu lichten, Zweifel auszuräumen, Befürchtungen zu beschwichtigen. (...) Der 11. Mai, das schicksalhafte Datum, rückt näher. Eine Reihe von Fragen warten auf klare Antworten. Wird das Tragen von Masken verpflichtend oder nicht? Werden großflächige Tests vorgenommen oder nicht? Werden nur die jüngeren oder nur die älteren Schüler den Unterricht wiederaufnehmen oder niemand? Wird eine Corona-Tracking-App zum Einsatz kommen oder nicht? Während viele europäische Länder zum Handeln bereit sind, scheint sich Frankreich in einem Labyrinth bürokratischer Prozeduren zu verlieren.»

«La Repubblica»: Noch brauchen deutsche Autobauer Italien

ROM: Zu den gegenseitigen Abhängigkeiten der Autobranche in Deutschland und Italien mit Blick auf die wegen der Corona-Krise unterbrochene Produktion schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Montag:

«Ohne Italien kann Deutschland nur mit verminderter Kraft neu starten. Zumindest im zentralen Sektor Autoindustrie. (...) Ein Ausbleiben der Öffnung der italienischen Unternehmen birgt auch (für Italien) eine Gefahr. Giorgio Barba Navaretti, einer der führenden Experten für Industriepolitik in Italien, erklärt das so: Zu beachten sei, betont der Ökonom der Universität Mailand, das Thema Wettbewerbsstrategie: Wenn ein Land geschlossen bleibe, während die anderen wieder öffneten, bestehe die Gefahr einer Verschiebung der Wertschöpfungsketten.

Auch wenn diese im Bereich Auto kurz, also «sehr regionalisiert», das heißt sehr europäisch sind, besteht aufgrund der Produktion nach dem «On-Demand»-Prinzip die Gefahr, dass die italienische Lieferkette ersetzt wird. Seit dem Atomunfall von Fukushima im Jahr 2011 hat Daimler beispielsweise eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bei größeren Notfällen alternative Lieferanten finden soll. Es ist wichtig, diese Aspekte im Blick haben, wenn über eine Phase 2 und den Wiederbeginn nach Covid-19 gesprochen wird. In der Industrie zählt mehr als anderswo der Grundsatz, dass Europa ein Kontinent ohne Grenzen ist. In guten wie in schlechten Zeiten.»

«Lidove noviny»: Europäische Union zeigt sich instabil

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Montag zu den politischen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie:

«Der Süden Europas beschwert sich über den Norden, dass dieser nicht solidarisch genug sei - und die Kommission sieht eher nur zu. (...) Man muss hinzufügen, dass die EU in den Bereichen des Gesundheitswesens und der Hygiene keinerlei Befugnisse hat. Zudem sammeln die neue Kommission und das neugewählte EU-Parlament erst noch Erfahrungen. Doch vor allem ist die EU ein institutionell unfertiges und instabiles Gebilde, quasi immer noch ein Experiment. Auch nach Jahrzehnten spricht man vom «europäischen Projekt». In dem Wort «Projekt» schwingt die Möglichkeit mit, dass es scheitert. Der Schlag durch die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen ist so gewaltig, dass selbst viel stabilere politische Systeme erschüttert werden wie das der USA. Wir sind daher mit unserem europäischen Wirrwarr in der zivilisierten Welt keineswegs allein.»

«Dagens Nyheter»: An Südkorea Beispiel nehmen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag die Wahl in Südkorea:

«Die Kommunistische Partei Chinas hat die Diktatur als Mittel gegen die Verbreitung von Covid-19 gefeiert. Südkorea ist es gelungen, das Virus aufzuhalten, ohne die Bevölkerung einzuschließen, auch ohne die Gesellschaft zu schließen, wie in vielen Teilen Europas. (...) Eine Pandemie darf den Willen des Volkes nicht abwürgen. Und die Politiker haben niemals die Aufgabe, Wahlen so zu manipulieren, dass ihre eigene Partei bevorzugt wird, sondern sie sollen Ressourcen für ein unparteiisches System bereitstellen, das es jedem, der wählen möchte, ermöglicht, dies zu tun. (...) Südkorea hat gezeigt, dass das Corona-Virus kein Stimmrecht hat. Andere Länder sollten nicht schlechter handeln.»

«Nesawissimaja»: Welt erwartet Bruch zwischen China und den USA

MOSKAU: Zu den Vorwürfen der USA an China wegen der Corona-Pandemie schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Vor dem Hintergrund der Drohungen der USA, China wegen der Pandemie eine Rechnung zu stellen, ist es wahrscheinlich, dass die amerikanisch-chinesischen Wirtschafts- und Technologieverbindungen zerstört werden. Umfragen bei den amerikanischen Unternehmen zeigen eine neue Tendenz, die Produktion aus China in andere Länder zu verlagern. Die Unternehmen sehen die Gefahr von Rissen in der Wirtschaft und eines Auseinanderreißens von Lieferketten.

Ungeachtet dieser Perspektiven ist aber auch klar, dass die chinesische Wirtschaft trotzdem in diesem Jahr wachsen, die amerikanische dagegen eher sinken wird - und zwar um etwa fünf Prozent (.) Die Welt erwartet den Bruch zwischen China und den USA. Aber auch insgesamt verringert sich das Interesse bei den ausländischen Firmen, in China produzieren zu lassen.»

«Der Standard»: Sinnloser Tourismus-Vorstoß aus Österreich

WIEN: Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger denkt laut darüber nach, den Markt mit deutschen Sommergästen wiederzubeleben. Dazu schreibt «Der Standard» am Montag in Wien:

«Gesundheitspolitisch aber ist diese Strategie der Nationalisierung oder Germanisierung des Fremdenverkehrs, hinter der auch Köstingers Chef Sebastian Kurz steht, sinnlos. Überall in Europa geht die Zahl der Neuinfektionen dieser Tage zurück; bis zum Sommer dürfte es für die Eindämmung des Coronavirus kaum einen Unterschied machen, ob ein Gast aus Wien, Hamburg, Amsterdam oder Stockholm kommt. Und genauso werden österreichische Urlauber an der Adria oder auf einer dalmatischen Insel voraussichtlich kein größeres Ansteckungsrisiko eingehen als am Wolfgangsee oder Wörthersee.»

«Süddeutsche Zeitung» zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will das staatliche Kurzarbeitergeld von 60 Prozent auf 80 Prozent aufstocken.

Man darf davon ausgehen, dass Sozialdemokrat Heil die Idee schon mit dem Finanzminister Olaf Scholz von der SPD abgesprochen hat. Und doch wäre es klüger, sie würden es nicht machen. Schon jetzt häufen sich die Hinweise auf Mitnahmeeffekte. Unternehmen, die ohnehin wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten, nehmen Beitrags- und Steuergeld mit, um sich zu sanieren. Das gilt es zu verhindern. Statt weiter die finanziellen Reserven über die Republik zu gießen, sollte die Regierung eine Härtefallregel für Kurzarbeiter prüfen. Bedürftigen gehört geholfen. Anreize für Betrug aber sollen nicht gesetzt werden..