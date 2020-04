Von: Redaktion (dpa) | 19.04.20 | Aktualisiert um: 14:23 | Überblick

«The Sunday Times»: Besessen vom Brexit

LONDON: Zum Brexit in Zeiten der Corona-Krise meint die Londoner «Sunday Times»:

«Es hat viele Menschen erstaunt, als Downing Street vor einigen Tagen erklärte, die Regierung werde nicht nur keine Verlängerung der Brexit-Übergangsperiode beantragen, sondern auch jedwedes Ersuchen der EU nach einer solchen Verlängerung zurückweisen. (...) Das passt zum Narrativ einer Regierung, die derart vom Brexit besessen ist, dass sie auf die Bedrohung durch das Coronavirus im Januar und Februar nur langsam reagierte. Und was die EU-Mitgliedschaft betrifft, die der Regierung die Hände binden würde, so hat diese andere Länder, insbesondere Deutschland, nicht davon abgehalten, hinsichtlich Tests und finanzieller Unterstützung von Unternehmen viel besser auf die Krise zu reagieren.»

«NZZ am Sonntag»: Der Ausstieg ist schwieriger als der Einstieg

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung am Sonntag» kommentiert die Strategie der Schweizer Regierung für die Lockerung der Corona-Maßnahmen:

«Was absehbar war, hat sich bestätigt: Der Ausstieg aus dem Lockdown ist schwieriger und komplizierter als der Einstieg in den Ausnahmezustand. Das bekam auch der Bundesrat zu spüren. Nachdem er zuletzt viel Lob für sein umsichtiges Krisenmanagement bekommen hatte, gab es nun harte und teilweise berechtigte Kritik an den Ausstiegsplänen. Das ist kein Krisensymptom, im Gegenteil. Wenn Parteien jetzt Lärm machen, Verbände sich äußern und einzelne Kantone aufmucken, ist das ein Zeichen der Rückkehr des demokratischen Normalfalls - also genau das, was wir uns nach Wochen der Einschränkungen herbeiwünschen. Für die Landesregierung ist es freilich ein ganz heikler Moment. (...)

Der Erklärungsbedarf steigt. Die Regierung muss bald detaillierter und auf der Basis einer durchdachten Teststrategie darlegen, wie sie das Notregime beenden will.»