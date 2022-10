Von: Björn Jahner | 22.10.22

BANGKOK: Das mit Spannung erwartete Festival für zeitgenössische Kunst zeigt vier Monate lang Werke von 73 einheimischen und internationalen Künstlern an 10 kulturellen und historischen Orten in Bangkok sowie online.

Mit der „Bangkok Art Biennale“ (BAB) wird vom 22. Oktober 2022 bis zum 23. Februar 2023 zum dritten Mal eine der größten und kreativsten Kunstveranstaltungen Bangkoks veranstaltet. Sie findet vier Monate lang in bedeutenden kulturellen und historischen Stätten der thailändischen Hauptstadt statt.

Kunst und Kultur als Erlebnis

Yuthasak Supasorn, Gouverneur der Tourism Authority of Thailand (TAT), sagte gegenüber der Presse: „Die Bangkok Art Biennale ist wirklich ein erstaunliches Ereignis, das man nicht verpassen sollte. Sie erstreckt sich über die ganze Stadt und umfasst Kunst- und Kulturräume sowie ikonische Wahrzeichen, Tempel und öffentliche Plätze. Sie bietet Touristen und Einheimischen gleichermaßen die Möglichkeit, zeitgenössische Kunst in einer faszinierenden Umgebung zu erleben, die ihresgleichen sucht.“

Die Kunstwerke und Installationen werden in 12 Veranstaltungsorten in ganz Bangkok ausgestellt. Foto: BkkArtBiennale

Das von der TAT unterstützte Festival BAB 2022 wird auch dieses Jahr wieder das geschäftige Stadtbild Bangkoks in eine faszinierende kreative Spielwiese für Künstler und Kunstliebhaber verwandeln. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung CHAOS: CALM soll die turbulenten Zeiten der letzten Jahre widerspiegeln – von der Pandemie über den Klimawandel bis hin zu soziopolitischen Unruhen – und durch die Kunst Hoffnung vermitteln, indem eine Vielfalt von Identitäten, Kulturen und Geschichten gefeiert wird.

73 Künstler aus 31 Ländern

Das beeindruckende Aufgebot von 73 lokalen und internationalen Künstlern aus 31 Ländern, die an BAB 2022 teilnehmen, erstreckt sich über Europa, Afrika, Amerika, Asien und Ozeanien. Darunter sind Künstler aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland, Russ­land, Äthiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, China, Japan, Australien, Singapur, Vietnam, Indonesien, den Philippinen, Malaysia und Thailand.

Ihre Arbeiten werden an 11 verschiedenen Orten in Bangkok zu sehen sein, darunter das Bangkok Art and Culture Center (BACC), das Museum Siam, der JWD Art Space, das Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), CentralWorld, Samyan Mitrtown, The PARQ, Wat Arun (Tempel der Morgenröte) und Wat Pho (Tempel des liegenden Buddhas). Das Festival wird auch online über den BAB Virtual Venue zu sehen sein, der eine Reihe von Kunstwerken bietet, die speziell für den digitalen Bereich geschaffen wurden.

Am 28. und 29. Oktober 2022 werden geführte Touren angeboten. Anmeldung per Tel.: 083-088.9385 (EN). Foto: BkkArtBiennale

Das BAB-Programm umfasst auch Bildungskonferenzen, Vorträge, praktische Workshops und geführte Besichtigungen.

Ortsspezifische Installationen

Zu den Höhepunkten des Programms gehören eine ortsspezifische Präsentation neuer Skulpturen des britischen Künstlers Antony Gormley im ikonischen Tempel des liegenden Buddhas, die erste Präsentation der katarisch-amerikanischen Künstlerin und Filmemacherin Sophia Al-Maria in Thailand sowie Spotlights auf wichtige thailändische Künstler wie Satu ≠ Padu Collaborative (auch bekannt als Prach Pimarnman, Kamin Lertchaiprasert und Chitti Kasemkitvatana.

Weitere Informationen fin­den Sie unter Bangkok Art Biennale.