Von: Björn Jahner | 10.12.22

Foto: Transport Co. Ltd.

BANGKOK: Nach Angaben der staatlichen Busbetreibers Transport Co. Ltd. werden während des bevorstehenden dreitägigen Feiertagswochenendes vom 10. bis 12. Dezember voraussichtlich Zehntausende von Menschen mit Bussen verreisen.

Sanyalak Panwattanalikhit, geschäftsführender Direktor der Transport Co. Ltd., sagte gegenüber der Presse, dass sein Unternehmen zwischen dem 10. Dezember (Verfassungstag) und dem 12. Dezember etwa 3.000 Fahrten für Reisende bereithält.

Khun Sanyalak informierte auch, dass während des letzten langen Feiertagswochenendes vom 2. bis 5. Dezember, dem Vatertag, über 227.386 Personen mit 23.233 Fahrten befördert wurden.

Um die Covid-19-Ausbreitung zu verhindern, wird allen Fahrgästen empfohlen, sich an die Vorschriften der Verkehrsbetriebe zu halten, z. B. Masken zu tragen und sich sozial zu distanzieren.

Der thailändische Verfassungstag ist ein nationaler Feiertag, der auf den 10. Dezember fällt. In diesem Jahr fällt der Tag auf einen Samstag, so dass der folgende Montag – wie in Thailand üblich – als Ersatzfeiertag dient. Alle Regierungsstellen, einschließlich der Einwanderungsbehörden, Schulen, Banken und einige Handelsunternehmen sind geschlossen.