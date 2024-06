Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.24

NÜRBURG/NÜRNBERG: Drei Tage laute Musik und Partystimmung: Zehntausende Musikfans werden ab Freitag wieder bei den Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park feiern. Sie gehören zu den größten Musikfestivals in Deutschland. Auf das Gelände von Rock im Park in der Stadt Nürnberg sowie zum Zwillingsfestival Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel kamen im vergangenen Jahr jeweils rund 70.000 Besucherinnen und Besucher.

Auf beiden Open Airs spielen über das Wochenende zeitversetzt dieselben gut 70 Bands. Headliner sind die US-Punkrocker Green Day, Die Ärzte und die italienische Glamrock-Band Måneskin, die 2021 den Eurovision Song Contest gewonnen hat.