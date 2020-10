Zehntägiges Vegetarier-Festival in Chinatown

BANGKOK: An zehn Tagen und zehn Nächten wird vom 16. bis 25. Oktober in Bangkoks Chinatown, auch bekannt als Yaowarat, das Vegetarier-Festival begangen.

Laut Teeradet Sintopruangchai, Chef des Festkomitees, wird das Festival am Samstag, 17. Oktober, am Tor von Chinatown offiziell eröffnet, mit Guanyin-Prozessionen sowie Drachen- und Löwentänzen. Außerdem wird eine Statue von Wah Toh, dem Gott der Medizin, aufgestellt, die von den Menschen inmitten der Besorgnis über die Coronavirus-Pandemie verehrt werden soll. Während des Festivals gibt es Demonstrationen der vegetarischen Küche, köstliche Speisen werden an Ständen auf beiden Seiten der Yaowarat Road angeboten.

Die Organisatoren des Festivals werden auf strenge Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung achten, zu denen Kontrollstellen gehören, an denen die Körpertemperatur der Besucher kontrolliert wird. Außerdem müssen alle Besucher die Anwendung „Thai Chana“ beim Check-in und Check-out benutzen, Gesichtsmasken tragen und soziale Distanzierung einhalten.