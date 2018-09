Zehn Mitglieder von Perus Rebellengruppe Sendero Luminoso verurteilt

LIMA (dpa) - Führende Mitglieder der peruanischen Rebellengruppe Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) sind wegen eines Anschlags aus dem Jahr 1992 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil vom Dienstag (Ortszeit) bedeutet aber nur für zwei der zehn Angeklagten den Gang ins Gefängnis: Der Gründer der bewaffneten maoistischen Gruppe, Abimael Guzmán, und andere sitzen bereits seit Jahren wegen anderer Straftaten ein.

Bei dem Urteil ging es um einen Autobombenanschlag, bei dem 1992 in einem bürgerlichen Viertel von Perus Hauptstadt Lima 25 Menschen getötet und etwa 155 weitere verletzt wurden. Es war der größte Anschlag des Leuchtenden Pfades in Lima selbst. Die Gruppe war vor allem in der armen Anden-Region Ayacucho im Südwesten Perus aktiv. Guzmán und andere wurden kurz nach dem Anschlag verhaftet.

Einige der jetzt Verurteilten hätten zum Zeitpunkt des Anschlags zwar im Gefängnis gesessen und seien nicht beteiligt gewesen, teilte das Gericht mit. Doch die Tat sei von der gesamten Führungsspitze entschieden und vorbereitet worden, deshalb würden auch alle bestraft.

Der Leuchtende Pfad ist nach Angaben der Kommission für Wahrheit und Versöhnung des Landes für den Mord an mehr als 40.000 Menschen zwischen 1980 und 2000 verantwortlich. Die meisten der Opfer sind demnach arme indigene Bauern, die mittels Terror zur Treue gegenüber den Rebellen gezwungen worden waren. Die Vereinten Nationen bezeichneten den Leuchtenden Pfad seinerzeit als die «blutigste» Gruppe der westlichen Hemisphäre. Ihr militärischer Apparat ist mittlerweile zerschlagen.