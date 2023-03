Zehn Jahre Abzocker-Initiative gegen zu hohe Gehälter in der Schweiz

Von: Redaktion (dpa) | 02.03.23

ST. GALLEN: Hohe Vergütungen und Abfindungen für Top-Manager sorgen immer wieder für Empörung. In der Schweiz brachte dazu eine Volksabstimmung vor zehn Jahren ein deutliches Ergebnis. Was hat sich seither getan? Und wie ist die Lage in Deutschland?

Nach Empörung über die als maßlos empfundene Vergütung mancher Industriemanager haben die Schweizer bei einer Volksabstimmung vor zehn Jahren (3. März 2013) die sogenannte Abzocker-Initiative angenommen. Mit der Initiative wurden gewisse Abfindungen verboten und mehr Transparenz bei der Managerbezahlung eingeführt. Mit einer Quote von fast 68 Prozent lag die Zustimmung dafür außergewöhnlich hoch. Auch in Deutschland ist die Vergütung von Top-Managern immer wieder ein Reizthema. Hat sich die Unternehmenswelt seit der Abstimmung nachhaltig geändert?

Ja und nein: Arbeitgeber-Warnungen, dass Konzerne nun abwandern und die Schweiz an Standortattraktivität verlieren werde, erwiesen sich als falsch. Abfindungen wurden einfach durch andere Boni ersetzt. Die Abzocker-Initiative hat direkt also keine nachhaltige Veränderung gebracht.

Passiert sei trotzdem etwas, meint Thomas Beschorner, Professor für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen. «Heute wird gesellschaftlich viel stärker darüber diskutiert, wie die Wertschöpfung von Unternehmen verteilt werden soll», sagt Beschorner Deutschen Presse-Agentur. Etwa, ob es vorrangig um Aktionäre und Manager gehen soll. «Das gab es vor zehn Jahren in dem Maße nicht.»

Die Gesellschaft habe genug von den Auswüchsen des Kapitalismus. «Sie ist in viel höherem Maß für das Thema Gerechtigkeit sensibilisiert, seien es Verteilungsfragen, Menschenrechte oder Fragen eines ökologischen Wirtschaftens», sagt Beschorner. «Die Mär einer gerechtfertigten Gewinnmaximierung durch Unternehmen in einem ruppigen, aktionärsgetriebenen, sogenannten Shareholder-Kapitalismus kauft die Gesellschaft nicht mehr ab.» Sie wolle eine menschenwürdige Form des Wirtschaftens, «eine zivilisierte Marktwirtschaft».

Auch in Deutschland ist die Bezahlung von Top-Managern ein heißes Eisen und wird immer wieder debattiert. Während Befürworter auf die Verantwortung von Top-Managern für oft Zehntausende Beschäftigte verweisen, empfinden Kritiker hohe Millionengehälter als obszön.

Eine Jahresvergütung oberhalb von zehn Millionen Euro sei gesellschaftlich schwer zu vermitteln, meint Christiane Hölz, Geschäftsführerin der Anlegerschutzvereinigung DSW. Der Betrag sei «eine Richtschnur, an der sich Unternehmen orientieren sollten».

Die Vergütungsziele für Manager müssten die Unternehmensentwicklung widerspiegeln, und zwar kurz- und langfristig, so Hölz. Hier sei vor allem der Aufsichtsrat gefordert, anspruchsvolle Ziele - finanzielle und nicht-finanzielle wie Nachhaltigkeitsziele - zu setzen und deren Umsetzung vom Vorstand einzufordern. Eine absolute Obergrenze für die Bezahlung von Top-Managern hält die DSW für nicht zwingend nötig. «Daten zeigen, dass die Dax-Vergütungen in Deutschland sich in der Regel unterhalb der zehn Millionen Euro bewegen», sagt Hölz.

Laut einer Analyse der DSW und der Technischen Universität München verdienten die Vorstandsvorsitzenden der Dax-Unternehmen nach jüngsten Daten von 2021 im Schnitt gut 6 Millionen Euro. Das war weniger als die Chefs der Konzerne im Schweizer SMI-Index (gut 6,5 Mio Euro) und weniger als die Chefs der Unternehmen im französischen Leitindex CAC 40 (7,8 Mio Euro). Verglichen mit den USA sind diese Beträge aber fast bescheiden: Die Lenker der im Industriewerte-Index Dow Jones notierten Konzerne bekamen im Schnitt 27,3 Millionen Euro.

Die Vorstände der 40 Dax-Unternehmen einschließlich Konzernchefs erhielten 2021 im Schnitt 3,9 Millionen Euro. Damit verdienten Vorstände das 53-Fache ihrer durchschnittlichen Beschäftigten. 2020 war es noch das 47-Fache, die Kluft wuchs also deutlich. Sei der Abstand zum betrachteten Durchschnittsgehalt zehn Jahre lang relativ konstant geblieben, so die DSW, profitierten die Vorstände von kräftig gestiegenen Gewinnen der Dax-Konzerne nach dem Corona-Krisenjahr 2020 - allen Debatten um Millionen-Gehälter für Top-Manager zum Trotz.