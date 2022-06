Von: Björn Jahner | 16.06.22

BANGKOK: Der staatliche Busbetreiber Transport Co. Ltd. hat am Mittwoch (15. Juni 2022) 9 neue Busverbindungen von Thailand nach Laos eröffnet.

Sanyalux Panwattanalikit, Präsident der Transport Co, informierte, dass zu der ersten, am 9. Mai 2022 eröffneten Strecke Mukdahan (TH)–Savannakhet (LAO), zwischenzeitlich neun weitere Strecken von Thailand nach Laos hinzugekommen sind, womit die Zahl der Buslinien zwischen den beiden Ländern auf 10 gestiegen ist.

Die neun neuen Strecken sind:

Nong Khai–Vientiane Udon Thani–Vientiane Ubon Ratchathani–Pakse Khon Kaen–Vientiane Bangkok–Vientiane Nakhon Phanom–Thakhek Udon Thani–Udon Thani International Airport–Nong Khai–Vang Vieng Chiang Rai–Bokeo Loei–Luang Prabang

Fahrkarten sind an allen Fahrkartenverkaufsstellen der Transport Co. Ltd. im ganzen Land erhältlich sowie auch online.

Drei weitere Buslinien nach Laos (Chiang Mai–Luang Prabang, Bangkok–Pakse und Nan–Luang Prabang) sowie die beiden Buslinien nach Kambodscha (Bangkok–Aranyaprathet–Poipet–Siem Reap und Bangkok–Aranyaprathet–Poipet–Phnom Penh) müssen noch eröffnet werden.

Nach Angaben von Khun Sanyalux betreibt die Transport Co. Ltd. derzeit 14 Linien in den Norden, 24 in den Nordosten und Osten sowie 13 in den Süden Thailands.

Auf Inlandsstrecken erhalten Personen mit einer „Member-Card“ 5 Prozent Rabatt, während Studenten und Beamte des Verkehrsministeriums 10 Prozent Nachlass erhalten. Später wird das Unternehmen auch Rabatte für Ehrenamtliche gewähren. Ermäßigungen werden auch für Personen gewährt, die die vom Ministerium für Landverkehr festgelegten Kriterien erfüllen.

Weitere Informationen erhält man unter Transport.co.th sowie im Call-Center 1490.