BANGKOK: Das Strafgericht verurteilte am Montag den 21-jährigen Polizisten Norawich Buadok zu einem Jahr und 15 Tage Haft ohne Bewährung, weil er vor drei Monaten die Augenärztin Waraluck Supawatjariyakul auf einem Zebrastreifen in Bangkok mit seinem Big Bike überfahren und getötet hatte (mehr!).

Er wurde später gegen eine Kaution von 200.000 Baht auf freien Fuß gesetzt, weil er in Berufung ging. Sein Vater, ein Unterleutnant der Polizei und sein unmittelbarer Vorgesetzter, nutzte seine Position als Bürge, um die Freilassung seines Sohnes sicherzustellen.

Dem Gericht wurde mitgeteilt, dass Pol L/Cpl Norawich von der Abteilung für Massenschutz und -kontrolle des Metropolitan Police Bureau Dr. Waraluck von der medizinischen Fakultät der Chulalongkorn Universität am 21. Januar auf einem Fußgängerüberweg an der Phaya Thai Road im Bezirk Ratchathewi mit seiner Ducati Monster tödlich erfasste. Dr. Waraluck, ein beliebtes Fakultätsmitglied und an der Universität unter ihrem Spitznamen „Kratai“ (Kaninchen) bekannt, erlag ihren schweren Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr Pol L/Cpl Norawich Norawich die innerstädtische Straße mit 108 bis 128 Stundenkilometern, was weit über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h liegt.

Er wurde in neun Fällen angeklagt: Führen eines Fahrzeugs ohne Nummernschild, Benutzung eines Fahrzeugs ohne Zahlung der Zulassungsgebühr, Fehlen einer Haftpflichtversicherung, Führen eines Fahrzeugs ohne Seitenspiegel, Nichteinhaltung Linksfahrgebots, Geschwindigkeitsüberschreitung, Fahren ohne Rücksicht auf die Sicherheit, Missachtung von Verkehrszeichen und rücksichtsloses Fahren mit Todesfolge.

Pol L/Cpl Norawich gestand die Vorwürfe. Er wurde gegen eine Kaution von 50.000 Baht freigelassen. Am Montag erschien er vor Gericht zur Urteilsverkündung.

Das Gericht befand ihn im Sinne der Anklage für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 1 Jahr und 15 Tagen ohne Bewährung.

Ursprünglich hatte das Gericht ihn zu 2 Jahren und 30 Tagen Gefängnis und einer Geldstrafe von 8.000 Baht verurteilt.

Wegen vier geringfügigerer Vergehen – Führen eines Fahrzeugs ohne Nummernschild, Benutzung eines Fahrzeugs ohne Zahlung der Zulassungsgebühr, Fehlen einer Haftpflichtversicherung und Führen eines Fahrzeugs ohne Seitenspiegel – wurde er zu einer Geldstrafe von jeweils 2.000 Baht verurteilt.

Wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und Fahrens ohne Rücksicht auf die Sicherheit wurde er zu 15 Tagen Haft verurteilt. Wegen rücksichtslosen Fahrens mit Todesfolge wurde er zu zwei Jahren verurteilt.

Weil er geständig war, wurden die Strafen in ein Jahr und 15 Tage Gefängnis und 4.000 Baht Geldstrafe umgewandelt.

Nachdem er die Entscheidung des Gerichts gehört hatte, beantragte der Anwalt von Pol L/Cpl Norawich, den Fall an das Berufungsgericht weiterzuleiten. Sein Vater, ein Unterleutnant, der sein unmittelbarer Vorgesetzter ist, beantragte die vorübergehende Freilassung seines Sohnes gegen Kaution, bis das Ergebnis des Berufungsantrags vorliegt.

Das Gericht gewährte die beantragte Kaution, wobei 200.000 Baht als Sicherheit hinterlegt wurden.

Dr. Waralucks Familie, prominente Augenärzte, haben wegen des Todes ihrer Tochter eine Zivilklage in Höhe von 72 Millionen Baht gegen die Königlich Thailändische Polizeibehörde als Erstbeklagte und gegen Pol L/Cpl Norawich eingereicht. Sie werfen Pol L/Cpl Norawich vor, dass er zu diesem Zeitpunkt im Dienst war und die Königliche Thailändische Polizei daher verantwortlich ist.

Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2018 hat Thailand die zweithöchste Verkehrstotenrate der Welt.