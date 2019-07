Written by: Redaktion DER FARANG | 05/07/2019

BANGKOK: Als erste Frau Südostasiens hat eine thailändische Zahnärztin die sieben großen Gipfel der Welt bestiegen, zuletzt den Mount Denali in Alaska.

Doktor Napassaporn „Eem“ Chumnarnsit schrieb auf ihrer Facebook-Seite, dass sie am 28. Juni den Gipfel des Mount Denali erreichte, den höchsten Berg Nordamerikas. Ihr Versuch, diesen Berg zu besteigen, war letztes Jahr gescheitert. Sie habe ungefähr ein Jahr gebraucht, um sich körperlich und geistig auf die Eroberung dieses Berges vorzubereiten. Zuvor hatte sie den Mount Everest, den Mount Kilimandscharo in Afrika, Elbrus in Südrussland, Aconcagua in Argentinien, Puncak Jaya in Papua-Neuguinea und das Vinson-Massiv in der Antarktis bestiegen. Laut der Zahnärztin war das Besteigen des Mount Denali genauso schwierig wie der Mount Everest und laut Statistik schaffen es nur 40 Prozent der Bergsteiger, den Gipfel zu erreichen.

Sie sagte, das Team hatte beschlossen, ihre Fortschritte nicht in den sozialen Medien zu melden, um den Erfolgsdruck nicht zu erhöhen. Einige Teammitglieder gaben den Aufstieg auf und ließen nur vier zurück, nachdem sie das Hochlager erreicht hatten, das etwa 5.250 Meter über dem mittleren Meeresspiegel liegt. Am 28. Juni machten sich die restlichen vier auf den Weg zum Gipfel, aber zwei weitere zogen sich auf halbem Weg zurück. Eem und ihr Führer erreichten den Gipfel und hissten die thailändische Nationalflagge.