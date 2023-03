Zahlreiche Londoner Polizisten trotz Ermittlungen regulär im Dienst

LONDON: Obwohl gegen sie wegen sexuellen Fehlverhaltens oder häuslicher Gewalt ermittelt wird, sind mehr als 100 Beamte der Londoner Polizei weiter regulär im Dienst. Von 548 Polizisten, gegen die derzeit ermittelt wird, seien nur 71 suspendiert worden, ergab ein sogenannter Freedom of Information Request der oppositionellen Liberaldemokraten, über den die BBC am Montag berichtete.

Die Partei betonte, die Zahlen würden das Vertrauen der Bevölkerung in die Metropolitan Police weiter untergraben. Demnach sind 111 Beamte trotz der Ermittlungen im Dienst. 236 wurden in ihren Aufgaben beschränkt, und 97 haben die Behörde verlassen.

An diesem Dienstag wird ein unabhängiger Untersuchungsbericht erwartet, der offenlegen soll, wie tief Rassismus, Sexismus und Homophobie in der Polizeieinheit verwurzelt sind. Allen Erwartungen zufolge wird der Bericht ein verheerendes Bild der Londoner Polizei zeichnen. Er war in Auftrag gegeben worden, nachdem die skandalgeplagte Metropolitan Police ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht hatte: Im März 2021 hatte ein Polizist die 33-jährige Londonerin Sarah Everard entführt, vergewaltigt und ermordet. Die britische Innenministerin Suella Braverman kündigte an, die Entlassung von Polizeibeamten gesetzlich zu vereinfachen.