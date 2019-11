Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.19

ROM (dpa) - Nach einer Explosion in einer Fabrik für Feuerwerkskörper in Sizilien ist die Zahl der Todesopfer auf nunmehr fünf gestiegen.

Ein schwer verletzter Mann starb am späten Mittwochabend im Krankenhaus an seinen Verletzungen, wie italienische Medien berichteten. Die Fabrik in Barcellona Pozzo di Gotto an der Nordküste Siziliens war am Mittwochnachmittag von einer Explosion schwer beschädigt worden.

Carabinieri-Hauptmann Giancarmine Carusone sagte Ansa, dass in der Fabrik Arbeiter mit Schweißgeräten tätig gewesen seien. Dabei könnten Funken das Feuerwerkspulver zur Explosion gebracht haben. Bei den Toten soll es sich um vier der Arbeiter sowie um die 71 Jahre alte Ehefrau des Besitzers der Fabrik handeln. Der 37-jährige Sohn des Besitzers wurde schwer verletzt.