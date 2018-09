SAPPORO (dpa) - Die Zahl der Todesopfer bei dem schweren Erdbeben im Norden Japans steigt.

Wie die japanische Regierung am Donnerstag bekanntgab, kamen mindestens sieben Menschen ums Leben. Etwa 30 Menschen wurden vermisst, wie Medien berichteten. Mehr als 200 erlitten Verletzungen, nachdem am frühen Donnerstagmorgen ein Erdbeben der Stärke 6,7 die Menschen im Schlaf überrascht hatte. In vielen Regionen gingen Erdrutsche nieder, mehrere Häuser auf der nördlichen Hauptinsel Hokkaido wurden verschüttet. In drei Millionen Haushalten fiel der Strom aus. Häuser wurden teils vollkommen zerstört, Straßen aufgerissen und Geschäfte verwüstet..