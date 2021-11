Zahl der Thailand-Buchungen bei Airbnb steigt

Von: Björn Jahner | 04.11.21

BANGKOK: Laut Amanpreet Bajaj, General Manager von Airbnb für die Region Indien, Südostasien, Hongkong und Taiwan, haben sich die Suchanfragen nach Unterkünften in Thailand auf der Airbnb-Plattform seit der Öffnung Thailands für Reisende aus 63 Ländern mit geringem Covid-19-Risiko am 1. November verdoppelt.

Phuket sei nach wie vor das beliebteste Reiseziel, gefolgt von Bangkok, Koh Samui, Pattaya und Chiang Mai, so Amanpreet Bajaj. Auch in den Provinzen rund um Bangkok sei die Anzahl der Suchanfragen gestiegen, fügte er fort. Amanpreet Bajaj fügte hinzu, dass überraschenderweise die Zahl der Suchanfragen für Phetchaburi – eine der weniger bekannten Provinz des Landes – um 80 Prozent gestiegen sei.

Er betonte, dass sich viele Touristen aus Europa, Nordamerika und anderen Ländern, in denen der Winter beginnt, darauf vorbereiten würden, der kalten Jahreszeit zu entfliehen, wobei Thailand ein Top-Reiseziel zum Überwintern darstelle.

Insbesondere Touristen aus den USA sowie aus Russland, Deutschland, Großbritannien, Korea, Australien, Kanada, Schweden und der Schweiz würden sich verstärkt für einen Winterurlaub in Thailand entscheiden, informierte der Reiseexperte.

„Seit der offiziellen Wiedereröffnung Thailands und der Aufhebung der Quarantäne bei der Enreise verzeichnen wir eine steigende Nachfrage nach Unterkünften im Königreich, was sich auch in den Airbnb-Buchungen widerspiegelt. Es gibt auch eine große Anzahl von Touristen, die für eine Unterkunft für einen längeren Aufenthalt gebucht haben, was uns nicht überrascht, weil Thailand auch eines der Top-Ziele für ‚Workation‘ ist“, erklärte Amanpreet Bajaj. Workation ist ein Kofferwort, das sich aus den beiden amerikanischen Begriffen „Work“ und „Vacation“ – also Arbeit und Urlaub – zusammensetzt. Und genau darum geht es: die Kombination von Arbeit und Urlaub. Es ist ein Konzept für reisende Arbeitende oder arbeitende Reisende.

Airbnb, Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen, das einen Online-Marktplatz für Unterkünfte, in erster Linie Gastfamilien für Ferienwohnungen und Tourismusaktivitäten, betreibt. Die Plattform mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, ist über eine Website und eine mobile App zugänglich.