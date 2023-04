BANGKOK: Songkran-Zeit ist Unfall-Zeit auf den Straßen in Thailand. Insgesamt 263 Verkehrsunfälle mit 36 Toten und 268 Verletzten meldete das Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) am sechsten Tag (16. April) der „Sieben gefährlichen Tage“-Verkehrssicherheitskampagne während Songkran (11.–17. April 2023).

Am Sonntag (16. April 2023) ereigneten sich 263 Unfälle mit 36 Todesopfern und 268 Verletzten. Die meisten wurden durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht (39 Prozent). An etwa 78 Prozent der Unfälle waren Motorräder beteiligt. Die meisten Verkehrsunfälle ereigneten sich auf Autobahnen zwischen 00.01 Uhr und 01.00 Uhr.

Die Provinz mit den meisten Verkehrstoten war Bangkok mit 5 Todesopfern. Die meisten Unfälle gab es in Kanchanaburi mit 13 Verkehrsunfällen. Die meisten Verletzten wurden in Chumphon (15) gemeldet.

Innerhalb von sechs Tagen ereigneten sich insgesamt 2.008 Verkehrsunfälle mit 2.005 Verletzten und 236 Todesopfern.

Die meisten Todesopfer waren in Bangkok zu beklagen (20 Tote). Die höchste Zahl an Unfällen und Verletzten gab es in Nan mit 62 Unfällen und 63 Verletzten.