Foto: The Nation

BANGKOK: Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle in den ersten fünf Tagen von Songkran stieg auf 197 Personen. Fast 80 Prozent der Verunglückten waren mit einem Motorrad unterwegs.

Bei 311 Unfällen auf thailändischen Straßen wurden am Samstag einunddreißig Menschen getötet und 304 weitere verletzt. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen in den ersten fünf Tagen des Songkran-Festes auf 197 Personen, teilte das Ministerium für Katastrophenschutz und Schadensbegrenzung mit.

Fast 80 Prozent der am Samstag in Unfälle verwickelten Personen waren mit einem Motorrad unterwegs, so das Ministerium.

In den fünf Tagen wurden 1.738 Menschen bei 1.744 Verkehrsunfällen verletzt.

Die Behörde meldet tägliche und kumulative Zahlen für die so genannten sieben gefährlichen Tage, die am Montag enden.

Die häufigsten Unfallursachen:

Geschwindigkeitsüberschreitung: 35.37 Prozent

Fahren unter Alkoholeinfluss: 25,72 Prozent

Fahrzeugtyp bei den meisten Unfällen:

Motorrad: 78,93 Prozent

Ort der meisten Unfälle:

Autobahnen: 42.77 Prozent

Dorfstraßen: 34.41 Prozent

Stunden mit der höchsten Unfallrate:

15.00 bis 16.00 Uhr und 18.00 bis 19.00 Uhr: 8,36 Prozent.

Altersspanne mit der höchsten Unfallhäufigkeit:

20 bis 29 Jahre alt: 19 Prozent

Die Provinz Nan meldete die höchste Zahl an Unfällen in den fünf Tagen, nämlich 59. Bangkok hatte mit 15 Personen die meisten Todesopfer zu beklagen, während Nan die höchste Zahl an Verletzten (59) zu verzeichnen hatte. Sieben Provinzen meldeten keine Todesopfer.

Fast 55.000 Autobahn- und Polizeibeamte (54.495) wurden landesweit an 1.873 Kontrollstellen für die Straßenverkehrssicherheit eingesetzt. Sie kontrollierten in fünf Tagen 345.368 Fahrzeuge und klagten 51.180 Auto- und Motorradfahrer wegen Verstößen an. Die meisten davon fuhren ohne Führerschein (14.774) oder trugen keinen Helm (14.593).