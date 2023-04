BANGKOK: Vierundvierzig Menschen wurden am Freitag (14. April 2023), dem vierten der „sieben gefährlichen Tage“, bei Verkehrsunfällen im ganzen Land getötet und weitere 368 verletzt. Damit stieg die Zahl der Songkran-Toten auf 158.

Die Zahl der Todesopfer in den ersten vier Tagen des Feiertags ist gegenüber 172 im gleichen Zeitraum des letzten Jahres um 14 gesunken.

Nach Angaben des Verkehrssicherheitszentrums des Ministeriums für Katastrophenschutz und Schadensbegrenzung wurden zwischen dem 11. und 14. April 2023 bei 1.422 Verkehrsunfällen 1.433 Menschen verletzt. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, als aufgrund der noch geltenden Covid-19-Beschränkungen weniger Fahrten stattfanden, waren es 1.188 Verletzte bei 1.207 Unfällen.

Geschwindigkeitsüberschreitungen waren mit 35,6 Prozent die Hauptunfallursache, gefolgt von Trunkenheit am Steuer mit 28,5 Prozent, sagte Chotnarin Kerdsom, stellvertretende Staatssekretärin im Innenministerium, am Samstag. Motorräder waren in 83,1 Prozent aller Unfälle verwickelt.

Allein am Freitag ereigneten sich in Nan die meisten Unfälle (16) und die meisten Verletzten (16). Bangkok, Nakhon Sawan und Phitsanulok meldeten jeweils drei Todesopfer.

Beamte, die an 1.862 Straßenkontrollstellen tätig waren, hielten 351.228 Fahrzeuge zur Kontrolle an. Insgesamt 52.422 Autofahrer wurden wegen Verstößen gegen die Verkehrsregeln zur Rechenschaft gezogen. Insgesamt 15.467 Verkehrssünder hatten keinen Führerschein und 15.144 trugen keine Schutzhelme.

Chiang Mai, Nakhon Si Thammarat und Nan meldeten bisher die höchste kumulierte Zahl von Verkehrsunfällen mit jeweils 45. In Nakhon Si Thammarat gab es auch die meisten Verletzten (48). In Bangkok gab es mit 12 die meisten Todesopfer, so Khun Chotnarin.