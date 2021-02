Zahl der Morde in US-Städten 2020 stark gestiegen

WASHINGTON: Die Zahl der Morde in den USA hat 2020 einer Studie zufolge auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und der Proteste gegen Polizeigewalt extrem zugenommen. In 34 untersuchten Städten geschahen 30 Prozent mehr Morde als 2019, wie aus einer Erhebung der Nationalen Kommission für Covid-19 und Strafverfolgung sowie der Organisation Arnold Ventures vom Montag (Ortszeit) hervorgeht. Drogenkriminalität und Einbrüche seien indes zurückgegangen.

Die Kommission war im Juli 2020 eingesetzt worden, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Strafjustiz in den USA zu untersuchen - etwa mit Blick auf Kriminalität oder die Gesundheitssituation für Gefängnisinsassen.

Der Anstieg der Morde war den Autoren zufolge im Juni am größten. In dem Monat hatte es Massenproteste gegen Polizeigewalt und Rassismus nach dem Tod des Schwarzen George Floyd während eines Polizeieinsatzes in Minneapolis gegeben. Alleine in den drei größten untersuchten Städten - New York, Los Angeles und Chicago - ereigneten sich demnach 40 Prozent der zusätzlichen 1268 Morde, die hinter dem Sprung um 30 Prozent in den 34 Städten stehen.

Der bislang größte landesweite Anstieg innerhalb eines Jahres sei 1968 mit 13 Prozent verzeichnet worden, hieß es. Die jetzigen Zahlen legten nahe, dass der landesweite Anstieg 2020 diesen Wert übertreffen werde, schrieben die Autoren weiter. Die offiziellen Kriminalstatistiken der US-Regierung liegen noch nicht vor.

Dennoch sei die Mordrate in den untersuchten Städten 2020 aber lediglich etwa halb so hoch wie noch vor 25 Jahren, hieß es. Rein rechnerisch kamen demnach im vergangenen Jahr 11,4 Tote auf 100.000 Einwohner. 1995 waren es noch 19,4 Tote gewesen.