Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.19

THAILAND: Das Königreich wird von der UN-Organisation UNICEF unter den zehn Ländern mit den meisten Masernfällen im Vorjahr geführt. Die Fälle sind überwiegend in den drei südlichen Provinzen Yala, Pattani und Narathiwat aufgetreten, in denen eine muslimische Mehrheit lebt. In einigen muslimischen Traditionen ist es gegen die Lehren ihrer Religion, die Impfung von Kindern zuzulassen. Zwischen September und November vergangenen Jahres wurden in den südlichen Provinzen 14 Todesfälle und mehr als 1.500 Fälle gemeldet.

98 Länder meldeten 2018 mehr Masernfälle im Vergleich zu 2017. „Dies ist ein Weckruf. Wir haben einen sicheren, wirksamen und kostengünstigen Impfstoff gegen eine hoch ansteckende Krankheit - einen Impfstoff, der in den letzten zwei Jahrzehnten jedes Jahr fast eine Million Menschenleben gerettet hat “, erklärt Henrietta Fore, Geschäftsführerin von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.

Die Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass die Fälle im Jahr 2018 weltweit um fast 50 Prozent zugenommen hatten und rund 136.000 Menschen getötet wurden. In der Ukraine, auf den Philippinen und in Brasilien waren die Fälle im Jahresvergleich am stärksten gestiegen. Allein in der Ukraine gab es 35.120 Fälle, fast 30.000 mehr als 2017. Thailand steht auf Rang neun mit 2.758 Erkrankungen.