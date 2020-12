Zahl der Flutopfer steigt in Südthailand auf 24

NAKHON SI THAMMARAT: Mindestens 24 Menschen sind im Süden des Landes bei Sturzfluten nach mehreren Tagen heftigen Regens ums Leben gekommen. Am schwersten betroffen ist die Provinz Nakhon Si Thammarat mit 19 Todesopfern.

Am Montag meldete das Department of Disaster Prevention and Mitigation drei weitere Todesfälle durch Überschwemmungen. Eine Frau ertrank im Bezirk Phrasaeng von Surat Thani und zwei weitere Frauen im Bezirk Sathing Phra von Songkhla. Das Hochwasser hat in mehreren Provinzen die Bevölkerung in 555.000 Häusern getroffen. Es sollen die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahren sein. Premierminister Prayut Chan-o-cha hat am Montag die von den Fluten am stärksten getroffene Provinz Nakhon Si Thammarat aufgesucht. Meteorologen sagen für die südliche Region weitere Regenfälle voraus.