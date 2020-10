Foto: The Nation

BANGKOK: Die gegenwärtige Covid-19-Krise ist schlimmer als die Tom-Yam-Kung-Krise (Asienkrise) von 1997. Deshalb sorgt sich das Bangkok Commercial Asset Management (BAM) um die hohe Zahl der faulen Kredite (NPL) im thailändischen Wirtschaftssystem.

Laut BAM verfügten die Finanzinstitute im Jahr 1997 über einen Fonds mit niedrigen Zinssätzen. Darüber hinaus war die Verschuldung der Haushalte zu jener Zeit gering, und kleine Unternehmen waren von der Krise kaum betroffen. Die Covid-19-Krise hingegen trifft alle, ob große oder kleine Unternehmen. Die Finanzinstitutionen verfügen jedoch über einen Reservefonds, um für die wirtschaftlichen Probleme der Zukunft gerüstet zu sein. BAM fügte hinzu, dass Firmen nicht so leicht wie 1997 in Konkurs gehen werden.

Lau dem BAM-Vorsitzenden Bunyong Visatemongkolchai beträgt die Summe der NPLs rund 500 Milliarden Baht, was 3,05 Prozent der gesamten Kredite im Wirtschaftssystem ausmache. Die NPLs würden aber zunehmen, nachdem die Maßnahmen der Banken zur Aussetzung der Schuldenzahlung vor kurzem beendet wurden. Die bei dieser Aussetzung registrierten Gesamtschulden machten rund 40 Prozent der Gesamtkredite aus. Bunyong schätzt, dass 20 Prozent der registrierten Schulden in Zukunft zu NPLs werden könnten. Die faulen Kredite würden von 500 Milliarden Baht auf 2 Billionen Baht steigen, was dem Ergebnis von 1997 entspreche.