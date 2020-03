Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.20

BANGKOK: Thailand meldete am Samstag 89 neue Covid-19-Infektionen, die bislang höchste Fallzahl. Sie bringt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle auf 411.

32 Infizierte entfallen auf Zuschauer eines Boxkampfes vom 6. März in Bangkok. Die Patienten kommen aus Bangkok und den Provinzen Samut Prakan, Nonthaburi, Kanchanaburi, Ubon Ratchathani, Surat Thani, Surin, Krabi und Suphan Buri. Weiter haben sich muslimische Pilger angesteckt, die aus Malaysia zurückkehrten, sechs Ausländer, die Unterhaltungsorte in der kambodschanischen Grenzstadt Poipet besuchten, Mitarbeiter von Unterhaltungsstätten und Fahrer. 366 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 44 haben sich inzwischen erholt. Sieben Infizierte befinden sich in einem schwerwiegenden gesundheitlichen Zustand.