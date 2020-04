BANGKOK: Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag 13 neue Covid-19-Infektionen und einen weiteren Todesfall. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf 2.839 und die Zahl der Toten auf 50.

Die Zahl der neuen Fälle ist der niedrigste Stand seit dem 14. März, und es war der fünfte Tag in Folge, an dem die Zahl zurückgegangen ist. Aufgrund begrenzter Tests wird jedoch davon ausgegangen, dass die tatsächliche Zahl der Infektionen höher liegt. Laut Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des Regierungszentrums für die Verwaltung der Covid-19-Situation, handelt es sich bei der Toten um eine 78-jährige Thai, die am 21. März mit einer Harnwegsinfektion in ein Krankenhaus in Bangkok eingeliefert wurde. Am 24. März entwickelte sie Fieber und eine Lungenentzündung und wurde später positiv auf Covid-19 getestet. Ihr Zustand verschlechterte sich am 5. April. Am Dienstag starb sie an einer Blutinfektion und an Atemstillstand.

Dr. Taweesilp sagte, die niedrigere Zahl der neuen Fälle sei eine gute Nachricht für die Covid-19-Situation im Land, aber die Menschen müssten weiterhin Vorkehrungen zu ihrem eigenen Schutz treffen. „Wenn wir unsere Vorsichtsmaßnahmen auch nur ein wenig senken, kann die Zahl der Infektionsfälle wie in einigen Ländern fünfstellig ansteigen.“

Bangkok hatte mit 1.454 die höchste Anzahl von Covid-19 Patienten, gefolgt von 197 in Phuket, 152 in Nonthaburi, 109 in Samut Prakan, 95 in Yala, 79 in Pattani, 86 in Chonburi, 43 in Songkhla, 40 in Chiang Mai und 36 in der Provinz Pathum Thani. Neun Provinzen blieben bisher frei von Covid-19-Fällen: Ang Thong, Bung Kan, Chai Nat, Kamphaeng Phet, Nan, Phitchit, Ranong, Sing Buri und Trat.

Neun Provinzen verzeichneten in den vergangenen 28 Tagen keinen neuen Covid-19-Fall: Chanthaburi, Lop Buri, Maha Sarakham, Phetchabun, Phrae, Roi Et, Sukhothai, Uthai Thani und Yasothon.