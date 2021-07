BANGKOK: Das Gesundheitsministerium meldet am Montag (5. Juli 2021) 6.166 Covid-19-Neuinfektionen. Nach 41 und 44 Corona-Toten am Samstag und Sonntag ist die Zahl der Personen, die an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, innerhalb derletzten 24 Stunden auf 50 gestiegen.

Von den 6.166 neuen Fällen wurden 84 in Gefängnissen verzeichnet. 2.534 Covid-19-Patienten wurden geheilt und durften die Krankenhäuser verlassen. Insgesamt haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie im Vorjahr 289.233 Menschen mit dem Coronavirus in Thailand infiziert, die Gesamtzahl der Covid-19-Toten beträgt 2.276 Personen.