BANGKOK: Das Gesundheitsministerium gab am Montagmorgen bekannt, dass binnen 24 Stunden 256 neue Covid-19-Todesfälle und 15.972 Neuinfektionen verzeichnet wurden – im Vergleich zum Vortag sind die Corona-Zahlen weiter rückläufig (So., 30. August: 264 Tote, 16.536 Neuinfektionen).

Von den 15.972 Neuinfektionen wurden 280 in Gefängnissen verzeichnet. Von den aktuell 176.137 Patienten befinden sich 14.703 zur Behandlung im Krankenhaus, 78.382 zur Behandlung im Feld-Krankenhaus/ Hospitel und 78.788 in häuslicher Quarantäne. 5.058 in Patienten befinden sich in einem ernsten Gesundheitszustand (-35) und 1.062 an Beatmungsgeräten (-5). 17.281 Patienten sind geheilt und wurden aus der Behandlung entlassen.

Bisherige Covid-19-Tageshöchstwerte