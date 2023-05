Von: Björn Jahner | 24.05.23

PHETCHABURI: Das Ministerium für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz führt in Zusammenarbeit mit dem World Wildlife Fund (WWF) eine Erhebung der Leoparden- und Pantherpopulation in Thailand durch, insbesondere im Kaeng-Krachan-Nationalpark sowie in den Waldkomplexen Dong Phayayen-Khao Yai und Phu Khieo-Nam Nao.

Es wird erwartet, dass die Untersuchung im Kaeng-Krachan-Nationalpark beginnen wird, da man davon ausgeht, dass es in diesem Gebiet mehr Leoparden und Panther gibt.

Sittichai Nuchailek, Leiter des Wildlife Conservation Office, sagte, dass die Behörde keine genauen Informationen über die Anzahl der Panther und Leoparden in freier Wildbahn in Thailand hat, obwohl man schätzt, dass es zwischen 200 und 300 von ihnen gibt, die über drei Waldkomplexe verstreut sind.

Auf der Grundlage von Bildern, die von Kamerafallen aufgenommen wurden, und von Sichtungen durch Touristen habe die Zahl der beiden Großkatzenarten laut Khun Sittichai offenbar zugenommen, insbesondere im westlichen Waldkomplex, der den Kaeng-Krachan-Nationalpark in der Provinz Phetchaburi umfasst.

Patrouillen der Förster im Kaeng-Krachan-Nationalpark deuten jedoch darauf hin, dass sich dort zwischen 10 und 20 Panther und Leoparden im Dschungel aufhalten, wo sie Beute wie z. B. Hirsche jagen.

Khun Sittichai gab zu, dass er über das Schicksal der Großkatzen in den Waldkomplexen Dong Phayayen-Khao Yai und Phu Khieo-Nam Nao besorgt ist, da Kamerafallen ihre Bilder nicht einfangen konnten, obwohl man ihre Fußspuren gefunden hat.