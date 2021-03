«Zack Snyder's Justice League» zum US-Start Mitte März bei Sky

Von: Redaktion (dpa) | 08.03.21

BERLIN/MÜNCHEN: Doppelt so lang wie die Kinofassung: Das neu geschnittene Superhelden-Epos «Zack Snyder's Justice League» wird zeitgleich zum US-Start auch in Deutschland bei Sky zu sehen sein. Der Streaminganbieter kündigte am Montag den Start für den 18. März an. Auch Sky Ticket werde den Film dann sofort im Programm haben. Es ist eine vierstündige neue Schnittfassung der DC-Comicverfilmung von Regisseur Zack Snyder. Mit dabei: Ben Affleck als Batman, Henry Cavill als Superman und Gal Gadot als Wonder Woman.

«Justice League» war bereits 2017 in einer anderen, nur halb so langen Fassung in den Kinos gelaufen. Ursprünglich hatte Regisseur Snyder («300») den Film begonnen, die Federführung dann aber aus familiären Gründen an Joss Whedon («Avengers: Age of Ultron») abgegeben. Whedon hatte das Werk daraufhin sehr stark verändert. Die neue Schnittfassung ist das Ergebnis jahrelanger Fanproteste.