Youtube-Koch-Oldie Monika Fuchs

Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.23

onika Fuchs, Unternehmerin, steht mit zwei frisch gebackenen Portionen Gemüsequiche in ihrer Küche in Winterhude. Foto: Georg Wendt/dpa

HAMBURG: Auf Youtube hat sie 44.000 Follower - dank ihrer Videos «Monika Fuchs kocht». Die sendet sie, gefilmt von Sohn Martin, aus ihrer Hamburger Küche. Oder - zu Corona-Zeiten - vom Balkon. Doch auch aus dem Baltikum, dem Hannoverschen Wendland und vom Nordpol gibt es Beiträge, in denen Fuchs aus frischen Zutaten individuelle Köstlichkeiten kreiert. Außerdem lädt die energievolle gebürtige Niedersächsin seit 2014, dem offiziellen Ende ihrer Berufslaufbahn, ihr zuvor unbekannte Mitmenschen zu Fünf-Gänge-Abendessen in ihre stilvolle Altbauwohnung ein. Gegen Spende für einen wohltätigen Zweck. Damals war sie 76 Jahre alt. Heute ist die ausgebildete Textildesignerin 85 - und legt nun ein Buch über ihr auch sonst außergewöhnliches Dasein vor: «Den Faden halten. Mein stürmisches Leben» heißt das beim Hamburger Rowohlt-Verlag erschienene Werk.

Bereichernd und spannend ist da zu lesen, wie aus einem von streng konservativen, wohl auch kriegstraumatisierten Eltern kurz gehaltenen, verschüchterten Mädchen nach und nach - durch menschliche Höhen und Tiefen auf mehreren Kontinenten - eine gestandene Frau wird. «Doll schüchtern bin ich ja eigentlich heute noch - aber ich habe gelernt, das zu überspielen», sagt Fuchs augenzwinkernd der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Gelassen hantiert Fuchs, die vier Kinder, neun Enkel und einen Urenkel hat, in ihrer überraschend kleinen Küche. An der Wand hängt auch ein Foto ihres verstorbenen, sehr dominanten zweiten Ehemanns Roland Fuchs, einem international gefragten Hotelmanager.

Statt Kochbuch ein Werk über ihr Leben

An ihrer Seite parkt «Freddy», ihr Rollator, den sie seit ihrer überstandenen Krebserkrankung vor wenigen Jahren nutzt. Erst einmal serviert Fuchs eine aromatisch-leichte Gemüsequiche. Dann erzählt sie, wie es zum Buch gekommen ist. «Es gab viele Verlagsanfragen wegen eines Kochbuchs. Doch das kommt nicht in die Tüte. Daraufhin hieß es, dann schreib' doch deine Erinnerungen, du hattest doch so ein interessantes Leben. Und für meine Enkelkinder, die mich immer öfter fragen, habe ich es getan», sagt die resolute, auch zu Späßen aufgelegte Dame mit der eleganten grauen Strubbelfrisur.

Schreiben kann Monika Fuchs, weil sie einmal als Redakteurin in einem Hamburger Wirtschaftsfachverlag gearbeitet hat. Und abends unter Pseudonym Liebesromane verfasste. In ihr Erinnerungsbuch eingebettet hat sie ihre alten Tagebuchaufzeichnungen über das qualvolle, viel zu frühe Sterben ihres Geliebten Alfred. «Ganz bewusst schreibe ich über Sterben - und über meine Erkrankung», erklärt die Autorin, die zudem jahrelang ihren bettlägerigen Mann Roland gepflegt hat.

Auf in die weite Welt

Jammern kommt bei Fuchs aber nie in Frage. So erlebt man sie in ihren Memoiren tatkräftig auf ihrem Weg in die weite Welt. Von der gemobbten Schul-Abbrecherin in Hannover, die zunächst Schneidern lernen musste und einen Mannequin-Kursus machte - und dabei ihre lebenslange Begeisterung für Mode entdeckte. «Durch den Kursus habe ich damals zumindest das Äußere in den Griff gekriegt - ich konnte dann aufrecht gehen. Innerlich war ich noch genauso schüchtern», sagt die 85-Jährige. Und fügt hinzu: «Ich war für mich immer das letzte Rad am Wagen. Saß eigentlich immer unter dem Tisch - wertlos.»

Doch die junge Frau litt auch unter Fernweh. Wanderte tollkühn in die USA aus, heiratete, bekam Sohn Martin. Und wurde vom psychisch erkrankten Ehemann genauso schikaniert wie von der Schwiegermutter. «Vier Jahre habe ich das ertragen - weil ich ihn geliebt habe. Aber dann war Schluss. Von heute auf morgen war ich weg», erzählt Fuchs. Was dann folgte, lässt sich in wenigen Sätzen nur andeuten.

Bei einem Job in einem Hotel in Hannover lernt Monika Roland kennen. Heiratet ihn, bekommt drei Kinder - ein weiteres stirbt bei der Geburt. Erlebt mit ihm, der aus einer angesehenen Schwarzwälder Hoteliers-Familie stammte und in Indonesien, den Philippinen, Indien, Saudi-Arabien und Neuseeland Luxusherbergen aufbauen half, eine aufreibende, doch von Liebe getragene Ehe. Teils auch als Fernbeziehung, teils in Trennung. Und wieder mit Schwiegereltern, die ihr das Leben oft zur Hölle machten.

Kochen für Promi-Gäste

Schließlich baute sich Fuchs mit ihren Kindern in Hamburg etwas Eigenes auf. Arbeitete im Verlag. Lernte danach per Zufall Catering in einem Food-Truck und kochte bei reichen Leuten. So sorgte sie viele Jahre bei Verena Feldbuschs «Peep!»-Show sowie in den Talk-Sendungen von Markus Lanz und Reinhold Beckmann für das leibliche Wohl des Teams und der Promi-Gäste, die oft zu ihren Fans wurden. Wie etwa die Politiker Dietrich Genscher und Michail Gorbatschow. Beim Deutschlandfunk Kultur wurde sie 2022 in einem Beitrag als «patent, unverblümt, lebensklug, mit großem Herzen und Humor» beschrieben.

«Kochen ist für mich Meditation», sagt Fuchs. «Ich liebe es, natürliche Lebensmittel anzugucken und anzufassen. Es berührt mich in der Seele, in die Gemüseabteilung eines guten Geschäfts zu gehen und da mittendrin zu stehen. Da könnte ich jubeln.» Dazu sei sie sehr gern Gastgeberin, kümmere sich um die Menschen am Tisch.

Und auch für ihre Koch-Videos gehen der berühmten Youtuberin die Pläne nicht aus. «Ich möchte gern einmal nach England - und die Küche des Landes anders zeigen», bekennt sie, «an der Küste, nicht an den berühmten Orten. Sondern dort, wo die einfachen, normalen Engländer mit ihrer einfachen normalen Küche zuhause sind».