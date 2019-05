Von: Björn Jahner | 12.05.19

BANGKOK: Erneut konnte die thailändische Hauptstadt einen pres­tigeträchtigen Titel für sich verbuchen. Beim Ranking der Top-15-Destinationen für Reisende in Südostasien vom Online-Reiseportal YouDiscover wurde Bangkok in diesem Jahr auf dem zweiten Platz nach Siem Reap und vor Singapur gelistet.

Für das Ranking wurden 93 Reiseziele in 11 Ländern von den Reiseexperten unter die Lupe genommen. Alle in der Rangliste aufgeführten Top-Städte zeichnen sich durch eine vielfältige Mischung aus touristischer Infrastruktur, vielfältigen Aktivitäten, fairen Preisen und ihrer Nähe zu bedeutenden Sehenswürdigkeiten aus. Mit 4.399 Hotels wurde Bangkok als die Stadt mit den meisten Hotelzimmern gelistet, während Bandar Seri Begawan, die Hauptstadt von Brunei, mit nur 44 die geringste Hotelzahl aufweist. Die „Big Mango“ wurde zudem als Metropole mit den günstigsten Übernachtungspreisen (durchschnittlich knapp über 1.000 Baht/ Nacht) genannt, Singapur mit den teuersten (durchschnittlich rund 2.100 Baht/ Nacht). Weitere Ergebnisse des Rankings: In Bangkok gibt es fast 7.000 Restaurants, im kambodschanischen Battambang hingegen sind es gerade mal 92. Den ersten Platz belegte die thailändische Hauptstadt übrigens bei ihrem großen Angebot an Aktivitäten für Touristen: 1.801 sollen es gemäß den Reiseexperten von YouDiscover sein. Infos: www.youdiscover.de/asien/suedostasien.