HUA HIN: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) richtet am Freitag, 21. Februar und Samstag, 22. Februar zum zweiten Mal das „Hua Hin Yoga Festival 2020“ am Hua Hin Beach aus.

Urlauber und Residenten oder einfach jeder, der Spaß an Yoga-Übungen hat, ist an beiden Veranstaltungstagen herzlich eingeladen, von 17 bis 18 Uhr beim „Yoga On The Beach“ auf dem Strand an der Soi 75 und 75/1 teilzunehmen. Die Yoga-Klasse am Strand ist für alle kostenlos und wird aufgrund der zu erwartenden hohen Teilnehmerzahl am Eröffnungstag in drei Etappen stattfinden. Im Anschluss können die Teilnehmer Aufführungen von Yogamusik sowie gesunde Speisen und Getränke am Strand genießen. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite von Shakti Yoga Hua Hin.